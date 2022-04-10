Son Dakika Deprem Haberleri

10:44 Doğu Anadolu Fayı uyandı mı? Cumartesi günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

23:11 Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

22:01 Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5) BAKAN KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞESağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21:55 Bartın Valiliği kentte deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi Bartın Valiliği, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen depremin hissedildiği kentte, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

21:49 Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4) BARTIN VALİLİĞİ: BARTIN'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTURKaradeniz Ereğli açıklarnıda meydana gelen depremin ardından Bartın Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı.

21:48 Zonguldak açıklarındaki deprem Merkez üssü Karadeniz açıkları olan deprem sonrası Zonguldak genelinde 112 acil hattına herhangi bir ihbarın gelmediği belirtildi.

21:39 ZONGULDAK EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ Karadeniz Ereğli'nin 89.23 kilometre açıklarında saat 20.38'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Zonguldak'ta evlerdeki eşyalar sallandı.

21:33 Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin, kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

21:25 Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2) 'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

21:23 Son dakika haber | AFAD: Zonguldak Ereğli açıklarındaki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor Son dakika gündem haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.

21:21 Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

21:19 KARADENİZ'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

21:19 Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

21:07 Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21:03 Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi! Karadeniz'de saat 20.38'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.5, AFAD 4.4 ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) 4.8 olarak duyurdu. Deprem, İstanbul ve birkaç ilde hissedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme dair açıklamada bulundu.

20:41 Son Dakika: Karadeniz açıklarında korkutan deprem! 4.4 şiddetindeki sarsıntı İstanbul'da da hissedildi Son dakika: Karadeniz'in Zonguldak açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamalarda olumsuz herhangi bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi.

20:18 Son dakika! Bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi Son dakika haberler... Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

16:36 Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi - Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi Tatbikata 4 ilden 3 bin 500 kişi katıldı Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda 1943 yılında yaşanan ve 4 bin can kaybına yol açan 7.2 büyüklüğündeki deprem 4 ilden 3 bin 500 kişinin katıldığı tatbikatla prova edildi.

15:54 Salmonella kabusu büyüyor: 3 yaşındaki İngiliz çocuk Kinder yumurta yedikten sonra mı öldü? Belçika'da kurulu Ferrero markası tarafından üretilen Kinder yumurtalarda tespit edilen salmonella virüsü sonrası, ürünler geri çağrılmış, Belçika da fabrikayı geçici olarak kapatmıştı. Ancak İngiltere'de Brooklyn-Mai adlı 3 yaşındaki bir kız çocuğunun Kinder yumurta yedikten sonra hayatını kaybetmesi, ailelerin paniğe kapılmasına neden oldu. Çocuğun ölüm nedeni araştırılıyor.

14:46 Korkunç şüphe! 3 yaşındaki kız çocuğu Kinder Sürpriz'deki bakteri yüzünden mi öldü? Avrupa ülkelerinde Kinder sürpriz yumurta paniği devam ediyor. Tespit edilen Salmonella bakterisinin ardından çok sayıda ürün raflardan toplatılmıştı. İngiltere'den gelen ölüm haberi ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. İddiaya göre; Kinder yumurta yedikten sonra fenalaşan3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13:42 Afet anında Sakarya'daki engellilere bilgi sistemiyle daha hızlı ulaşılacak Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayata geçirilen projeyle Engelli Bilgi Sistemine (EVABİS) bilgileri kaydedilecek 17 bin engelliye olası afetler sırasında hızla ulaşılarak can kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

22:49 Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem MĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17:48 Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksoy, depremden sonra oluşan toz bulutunun nedenini açıkladı Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırsalda geniş bir alanda görülen ve kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe yol açan...

14:21 Depremlerde hasarlı ve eski yapılara dikkat Malatya İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, Malatya'nın güneyinden geçen Doğu Anadolu Fay hattının son dönemlerdeki hareketliliğini hatırlatarak, yapıların depremlerde zarar görmemesi için eski yapıların dönüştürülmesi gerektiğini, hasarlı...

12:13 MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ön hasar tespit çalışmasına başladı.

10:26 Haftanın tarihine bakış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.

23:52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Bağışçıları ve Balkan STK'ları iftarında konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) şu ana kadar yurt içinde 250 bini aşkın öğrenciye burs veren bir vakıf olduğunu belirterek, "Yurt dışından Balkanlar başta olmak üzere dünyanın her yerinden şu anda Türkiye Diyanet Vakfının desteklediği, yardım ettiği 11...

23:09 Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz Elazığ'da kavga ihbarı üzerine Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesine giden polis ekipleri vatandaşların davul ve klarnet eşliğinde halay sürprizi ile karşılaştı.

22:15 Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

22:12 Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

22:03 Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

21:04 İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak.

20:52 Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

20:38 PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

19:35 Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem esnasında yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

19:22 Son dakika haberleri... Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı Son dakika gündem haberi... Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

19:07 PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi.

19:02 Son dakika! Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı Son dakika haberleri... Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5.2'lik deprem sonrası Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bir harita paylaşarak yerel yöneticilere uyardı. Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama yerel yöneticilerin dikkatli olup "Risk Azaltma Planlarını" hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır." dedi.

18:18 Pütürge'deki 5.2'lik depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den haritalı uyarı geldi: Yöneticiler dikkatli olmalı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bir harita paylaşarak yerel yöneticilere uyarıda bulundu. İsabetli tahminleriyle tanınan Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama yerel yöneticilerin dikkatli olup "Risk Azaltma Planlarını" hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır." dedi.

19:21 Dehşete düşüren anlar! Pütürge'de 5,2 büyüklüğündeki deprem anında toz bulutu etrafı kapladı Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

17:54 Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

17:44 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem"Saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

17:41 Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3) 'ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK'Pütürge Belediye Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

17:35 AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

17:26 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem "Saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

17:25 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

17:14 Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17:08 Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesi beşik gibi! 5.2'lik sarsıntı sonrası iki deprem daha meydana geldi Son dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı; Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın bazı kesimlerinden de hissedildi. İlçede, 5.2'lik sarsıntının ardından 3.7 ve 4.1 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi. Depremin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, "Can kaybı veya yaralanma vakasına henüz rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

15:20 Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"-Çevre, Şehircilik ve İklim... Son dakika haber: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da temel atma törenine katıldı -"İstanbulumuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir...

15:20 BAKAN KURUM 350 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUT PROJESİ DEVAM EDİYOR ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Tam 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini hayatını güvence altına aldık.

15:18 Bakan Kurum'dan Kartal'a "Millet Bahçesi" müjdesi (2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde Kartal Millet Bahçesi'nin yapımına başlayacaklarını belirterek, "İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü'nde tamamlıyoruz.

15:05 "Sigorta sektörü 2022'de 'dijitalleşme' ile büyüyecek" - "Sigorta sektörü 2022'de 'dijitalleşme' ile büyüyecek" Sigorta sektörü değerlendirme toplantısında konuşan sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, "Sigorta sektörünün gelecekte 'dijitalleşme' başlığı altında büyüyeceğini görüyoruz.

11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimi için oy verme işlemi başladı. Bugün yapılan seçimde adaylardan Uğur Dündar, mevcut Başkan Vefa Küçük'e öyle bir gönderme yaptı ki, herkes donup kaldı. Dündar, "Adaylığımdan küçük bir grup memnun olmadı. Hatta tek kişilik bir ordu diyebiliriz bu kişiye. Kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil" diye konuştu.

11:02 Issızlığın ortasında camisiz minare Issızlığın ortasında camisiz minare Camisiz minare 59 yıldır dimdik ayakta Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi'nde tarlaların arasında bulunan minare görenleri şaşkına çeviriyor.

10:52 Uğur Dündar'ın kürsüden yaptığı göndermeyle salon buz kesti: Soyadınız gibisiniz Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, bugün başkan seçimi için sandık başına gitti. Adaylardan Uğur Dündar, mevcut Başkan Vefa Küçük'e yaptığı göndermeyle salonu salladı. Dündar, "Adaylığımdan küçük bir grup memnun olmadı. Hatta tek kişilik bir ordu diyebiliriz. Baş harfi Vefa Küçük. Kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil" dedi.

10:20 SİGORTA SEKTÖRÜ 2022'DE 'DİJİTALLEŞMEYLE' BÜYÜYECEK Dijital sigorta şirketinden evcil hayvan sigortası Trafik sigortası yaptırana egzoz emisyon ölçümü hediye İSTANBUL, (DHA) - Dijital sigortacılık platformlarına olan ilginin arttığını söyleyen sigortaladım.

18:56 Son Dakika | 36 kişiye mezar olan apartmanın davasında heyet reddi kabul edilmedi Son dakika haberler... 36 kişiye mezar olan apartmanın davasında heyet reddi kabul edilmedi İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını...

16:39 Minibüsçü ve servisçi esnafına mazot farkı müjdesi Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e servisçilerin sorunlarını ileten Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatıyla 1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnaflarımıza mazot farkı...

12:15 36 kişiye mezar olan apartmanın davasında heyet reddi kabul edilmedi İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak istedikleri heyetin reddi talebinin yerinde...

11:16 Son dakika haberleri! Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami: Göğceli Son dakika haber... Samsun'un Çarşamba ilçesinde 816 yıl önce inşa edilen Anadolu'nun en eski ahşap camilerinden Göğceli Camisi, yıllara meydan okuyor.

22:13 Irak'ı kum fırtınası vurdu Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti.

19:53 60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi 60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldiELAZIĞ Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü.

16:51 İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2) 'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.