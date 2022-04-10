Son Dakika Deprem Haberleri

- 10:44 Doğu Anadolu Fayı uyandı mı?
Cumartesi günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- 01:15 11 Nisan 2022 Haberleri
11 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Dün Dün 23:11 Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
- Dün Dün 22:41 ZONGULDAK - Ereğli açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem (2)
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Dün Dün 22:01 Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (5)
BAKAN KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞESağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Dün Dün 21:55 Bartın Valiliği kentte deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi
Bartın Valiliği, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen depremin hissedildiği kentte, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.
- Dün Dün 21:49 Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4)
BARTIN VALİLİĞİ: BARTIN'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTURKaradeniz Ereğli açıklarnıda meydana gelen depremin ardından Bartın Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı.
- Dün Dün 21:48 Zonguldak açıklarındaki deprem
Merkez üssü Karadeniz açıkları olan deprem sonrası Zonguldak genelinde 112 acil hattına herhangi bir ihbarın gelmediği belirtildi.
- Dün Dün 21:39 ZONGULDAK EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Karadeniz Ereğli'nin 89.23 kilometre açıklarında saat 20.38'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Zonguldak'ta evlerdeki eşyalar sallandı.
- Dün Dün 21:37 ZONGULDAK - Ereğli açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Dün Dün 21:33 Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin, kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.
- Dün Dün 21:25 Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (2)
'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI'İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
- Dün Dün 21:23 Son dakika haber | AFAD: Zonguldak Ereğli açıklarındaki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor
Son dakika gündem haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.
- Dün Dün 21:21 Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.
- Dün Dün 21:19 KARADENİZ'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.
- Dün Dün 21:19 Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
- Dün Dün 21:18 Son dakika haber | AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi...
Edinilen son dakika gelişmesine göre AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
- Dün Dün 21:08 Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
- Dün Dün 21:07 Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Dün Dün 21:06 EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi açıklarında Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Dün Dün 21:05 Bakan Kurum: "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Bakan Kurum: "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
- Dün Dün 21:03 Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Dün Dün 20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
Karadeniz'de saat 20.38'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.5, AFAD 4.4 ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) 4.8 olarak duyurdu. Deprem, İstanbul ve birkaç ilde hissedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme dair açıklamada bulundu.
- Dün Dün 20:41 Son Dakika: Karadeniz açıklarında korkutan deprem! 4.4 şiddetindeki sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
Son dakika: Karadeniz'in Zonguldak açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamalarda olumsuz herhangi bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi.
- Dün Dün 20:18 Son dakika! Bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Son dakika haberler... Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
- Dün Dün 16:36 Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
- Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi Tatbikata 4 ilden 3 bin 500 kişi katıldı Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda 1943 yılında yaşanan ve 4 bin can kaybına yol açan 7.2 büyüklüğündeki deprem 4 ilden 3 bin 500 kişinin katıldığı tatbikatla prova edildi.
- Dün Dün 15:54 Salmonella kabusu büyüyor: 3 yaşındaki İngiliz çocuk Kinder yumurta yedikten sonra mı öldü?
Belçika'da kurulu Ferrero markası tarafından üretilen Kinder yumurtalarda tespit edilen salmonella virüsü sonrası, ürünler geri çağrılmış, Belçika da fabrikayı geçici olarak kapatmıştı. Ancak İngiltere'de Brooklyn-Mai adlı 3 yaşındaki bir kız çocuğunun Kinder yumurta yedikten sonra hayatını kaybetmesi, ailelerin paniğe kapılmasına neden oldu. Çocuğun ölüm nedeni araştırılıyor.
- Dün Dün 14:46 Korkunç şüphe! 3 yaşındaki kız çocuğu Kinder Sürpriz'deki bakteri yüzünden mi öldü?
Avrupa ülkelerinde Kinder sürpriz yumurta paniği devam ediyor. Tespit edilen Salmonella bakterisinin ardından çok sayıda ürün raflardan toplatılmıştı. İngiltere'den gelen ölüm haberi ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. İddiaya göre; Kinder yumurta yedikten sonra fenalaşan3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Dün Dün 13:42 Afet anında Sakarya'daki engellilere bilgi sistemiyle daha hızlı ulaşılacak
Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayata geçirilen projeyle Engelli Bilgi Sistemine (EVABİS) bilgileri kaydedilecek 17 bin engelliye olası afetler sırasında hızla ulaşılarak can kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.
- 10.04.2022 10 Nis 22:49 Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
MĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 10.04.2022 10 Nis 21:14 Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu: 'Bir Trump anı yaşanabilir mi?'
Fransa'da seçmenler 12 cumhurbaşkanı arasından seçim yapmak için bugün sandık başına gitti.
- 10.04.2022 10 Nis 17:48 Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksoy, depremden sonra oluşan toz bulutunun nedenini açıkladı
Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırsalda geniş bir alanda görülen ve kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe yol açan...
- 10.04.2022 10 Nis 14:21 Depremlerde hasarlı ve eski yapılara dikkat
Malatya İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, Malatya'nın güneyinden geçen Doğu Anadolu Fay hattının son dönemlerdeki hareketliliğini hatırlatarak, yapıların depremlerde zarar görmemesi için eski yapıların dönüştürülmesi gerektiğini, hasarlı...
- 10.04.2022 10 Nis 12:13 MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ön hasar tespit çalışmasına başladı.
- 10.04.2022 10 Nis 10:26 Haftanın tarihine bakış
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.
- 10.04.2022 10 Nis 01:15 9 Nisan 2022 Haberleri
9 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- 10.04.2022 10 Nis 01:07 AFAD verilerine göre Malatya Pütürge'de saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Malatya Pütürge'de saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 23:52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Bağışçıları ve Balkan STK'ları iftarında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) şu ana kadar yurt içinde 250 bini aşkın öğrenciye burs veren bir vakıf olduğunu belirterek, "Yurt dışından Balkanlar başta olmak üzere dünyanın her yerinden şu anda Türkiye Diyanet Vakfının desteklediği, yardım ettiği 11...
- 09.04.2022 09 Nis 23:09 Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz
Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz Elazığ'da kavga ihbarı üzerine Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesine giden polis ekipleri vatandaşların davul ve klarnet eşliğinde halay sürprizi ile karşılaştı.
- 09.04.2022 09 Nis 22:15 Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
- 09.04.2022 09 Nis 22:12 Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
- 09.04.2022 09 Nis 22:03 Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
- 09.04.2022 09 Nis 21:34 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin (2)
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 21:14 Kurum: "Deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 21:04 İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak.
- 09.04.2022 09 Nis 20:52 Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 09.04.2022 09 Nis 20:45 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 20:38 PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 09.04.2022 09 Nis 20:03 5,2 büyüklüğündeki deprem iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 19:35 Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 09.04.2022 09 Nis 19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem esnasında yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.
- 09.04.2022 09 Nis 19:22 Son dakika haberleri... Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika gündem haberi... Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 09.04.2022 09 Nis 19:14 Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 19:07 PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi.
- 09.04.2022 09 Nis 19:02 Son dakika! Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 09.04.2022 09 Nis 19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5.2'lik deprem sonrası Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bir harita paylaşarak yerel yöneticilere uyardı. Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama yerel yöneticilerin dikkatli olup "Risk Azaltma Planlarını" hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır." dedi.
- 09.04.2022 09 Nis 18:22 Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi
- Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi.
- 09.04.2022 09 Nis 18:18 Pütürge'deki 5.2'lik depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den haritalı uyarı geldi: Yöneticiler dikkatli olmalı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bir harita paylaşarak yerel yöneticilere uyarıda bulundu. İsabetli tahminleriyle tanınan Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama yerel yöneticilerin dikkatli olup "Risk Azaltma Planlarını" hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır." dedi.
- 09.04.2022 09 Nis 19:21 Dehşete düşüren anlar! Pütürge'de 5,2 büyüklüğündeki deprem anında toz bulutu etrafı kapladı
Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.
- 09.04.2022 09 Nis 18:11 Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi.
- 09.04.2022 09 Nis 18:00 Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:57 Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:57 Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem (3)
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:54 Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı
Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.
- 09.04.2022 09 Nis 17:47 Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem (2)
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:44 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem"Saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
- 09.04.2022 09 Nis 17:41 Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
'ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK'Pütürge Belediye Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.
- 09.04.2022 09 Nis 17:37 Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:35 AFAD'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:30 Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:26 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem "Saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
- 09.04.2022 09 Nis 17:25 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:22 Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin 5.2 şiddetinde olduğu açıklandı. Sarsıntı; Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın bazı kesimlerinden de hissedildi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:14 Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:13 AFAD : "Saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
AFAD : "Saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
- 09.04.2022 09 Nis 17:12 Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:09 AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
- 09.04.2022 09 Nis 17:08 Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesi beşik gibi! 5.2'lik sarsıntı sonrası iki deprem daha meydana geldi
Son dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı; Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın bazı kesimlerinden de hissedildi. İlçede, 5.2'lik sarsıntının ardından 3.7 ve 4.1 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi. Depremin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, "Can kaybı veya yaralanma vakasına henüz rastlanmadı" ifadelerini kullandı.
- 09.04.2022 09 Nis 15:20 Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"-Çevre, Şehircilik ve İklim...
Son dakika haber: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da temel atma törenine katıldı -"İstanbulumuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir...
- 09.04.2022 09 Nis 15:20 BAKAN KURUM 350 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUT PROJESİ DEVAM EDİYOR
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Tam 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini hayatını güvence altına aldık.
- 09.04.2022 09 Nis 15:18 Bakan Kurum'dan Kartal'a "Millet Bahçesi" müjdesi (2)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde Kartal Millet Bahçesi'nin yapımına başlayacaklarını belirterek, "İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü'nde tamamlıyoruz.
- 09.04.2022 09 Nis 15:05 "Sigorta sektörü 2022'de 'dijitalleşme' ile büyüyecek"
- "Sigorta sektörü 2022'de 'dijitalleşme' ile büyüyecek" Sigorta sektörü değerlendirme toplantısında konuşan sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, "Sigorta sektörünün gelecekte 'dijitalleşme' başlığı altında büyüyeceğini görüyoruz.
- 09.04.2022 09 Nis 13:11 "Ustalık eserine" ev sahipliği yapan Edirne'de Başmimar Sinan rahmetle anılıyor
"Ustalık eserine ev sahipliğini" yapan Edirne, Mimar Sinan'ı rahmetle yad ediyor.
- 09.04.2022 09 Nis 11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimi için oy verme işlemi başladı. Bugün yapılan seçimde adaylardan Uğur Dündar, mevcut Başkan Vefa Küçük'e öyle bir gönderme yaptı ki, herkes donup kaldı. Dündar, "Adaylığımdan küçük bir grup memnun olmadı. Hatta tek kişilik bir ordu diyebiliriz bu kişiye. Kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil" diye konuştu.
- 09.04.2022 09 Nis 11:02 Issızlığın ortasında camisiz minare
Issızlığın ortasında camisiz minare Camisiz minare 59 yıldır dimdik ayakta Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi'nde tarlaların arasında bulunan minare görenleri şaşkına çeviriyor.
- 09.04.2022 09 Nis 10:52 Uğur Dündar'ın kürsüden yaptığı göndermeyle salon buz kesti: Soyadınız gibisiniz
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, bugün başkan seçimi için sandık başına gitti. Adaylardan Uğur Dündar, mevcut Başkan Vefa Küçük'e yaptığı göndermeyle salonu salladı. Dündar, "Adaylığımdan küçük bir grup memnun olmadı. Hatta tek kişilik bir ordu diyebiliriz. Baş harfi Vefa Küçük. Kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil" dedi.
- 09.04.2022 09 Nis 10:20 SİGORTA SEKTÖRÜ 2022'DE 'DİJİTALLEŞMEYLE' BÜYÜYECEK
Dijital sigorta şirketinden evcil hayvan sigortası Trafik sigortası yaptırana egzoz emisyon ölçümü hediye İSTANBUL, (DHA) - Dijital sigortacılık platformlarına olan ilginin arttığını söyleyen sigortaladım.
- 08.04.2022 08 Nis 18:56 Son Dakika | 36 kişiye mezar olan apartmanın davasında heyet reddi kabul edilmedi
Son dakika haberler... 36 kişiye mezar olan apartmanın davasında heyet reddi kabul edilmedi İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını...
- 08.04.2022 08 Nis 16:39 Minibüsçü ve servisçi esnafına mazot farkı müjdesi
Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e servisçilerin sorunlarını ileten Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatıyla 1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnaflarımıza mazot farkı...
- 08.04.2022 08 Nis 12:15 36 kişiye mezar olan apartmanın davasında heyet reddi kabul edilmedi
İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak istedikleri heyetin reddi talebinin yerinde...
- 08.04.2022 08 Nis 11:16 Son dakika haberleri! Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami: Göğceli
Son dakika haber... Samsun'un Çarşamba ilçesinde 816 yıl önce inşa edilen Anadolu'nun en eski ahşap camilerinden Göğceli Camisi, yıllara meydan okuyor.
- 08.04.2022 08 Nis 09:37 Ceyhan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 08.04.2022 08 Nis 02:51 Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
ADANA'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 08.04.2022 08 Nis 01:30 Ceyhan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 07.04.2022 07 Nis 22:13 Irak'ı kum fırtınası vurdu
Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti.
- 07.04.2022 07 Nis 19:53 60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi
60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldiELAZIĞ Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü.
- 07.04.2022 07 Nis 16:51 İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
- 07.04.2022 07 Nis 15:08 İSTANBUL-BAŞKAN USTA: SARIGÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılar yerine güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.
- 07.04.2022 07 Nis 14:17 Kentsel dönüşümle Gaziosmanpaşa'nın çevresi hızla değişiyor
Kentsel dönüşümle Gaziosmanpaşa'nın çevresi hızla değişiyor Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılar yerine güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.