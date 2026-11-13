Silopi Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatında itfaiye mahsur kalanları tahliye etti - Son Dakika
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Silopi Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatında itfaiye mahsur kalanları tahliye etti

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Silopi Devlet Hastanesi\'nde deprem tatbikatında itfaiye mahsur kalanları tahliye etti
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Silopi İlçe Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta itfaiye ekipleri mahsur kalan personel ve hasta yakınlarını tahliye etti; dahiliye servisindeki iki hastanın ambulansla nakli canlandırıldı.

Şırnak'ın Silopi İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatında, itfaiye ekipleri mahsur kalan personel ve hasta yakınlarını tahliye etti. Uygulamada iki hastanın ambulansla nakil süreci de canlandırıldı.

Senaryo kapsamında deprem alarmının verilmesiyle başlayan uygulamada, Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri hastaneye sevk edildi. Ekipler, binanın üst katlarında mahsur kaldığı varsayılan personel ve hasta yakınlarını güvenli bölgeye indirerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Tatbikatın bir sonraki aşamasında ise dahiliye servisinde bulunan iki hastanın ambulanslara alınarak başka bir noktaya nakledilmesi senaryosu uygulandı. Tahliye işlemlerinin ardından hastane çalışanları ve katılımcılar, hastane bahçesindeki önceden belirlenen toplanma alanında buluştu.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, gerçekleştirilen uygulamanın afet planının değerlendirilmesi ve olası eksikliklerin belirlenmesi bakımından faydalı olduğunu söyledi. Geçen yıl yangın tatbikatı yaptıklarını, bu yıl ise deprem senaryosunu uygulamaya aldıklarını belirten Kılıç, tatbikatın hem toplanma alanlarının hem de hasta tahliye süreçlerinin denenmesine imkan sağladığını ifade etti. Kılıç, "Bugün afet planı kapsamında deprem tatbikatı yaptık. Geçen yıl yangın tatbikatı yapmıştık. Bu yıl da arkadaşlarımızla birlikte deprem tatbikatı uyguladık. Eksiklerimizi görmek açısından iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Öncelikle toplanma alanlarımızı tatbik ettik. Sonrasında dahiliye servisimizden iki hastanın tahliye tatbikatını yaptık. Hastanenin ve bizim eksikliklerimizi görmek, üzerinden geçmek açısından iyi bir tatbikat geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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