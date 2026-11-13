Bartın'da 2 kadının lastiğini polisler değiştirdi, Bakan Çiftçi teşekkür etti - Son Dakika
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Bartın'da 2 kadının lastiğini polisler değiştirdi, Bakan Çiftçi teşekkür etti

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Bartın\'da 2 kadının lastiğini polisler değiştirdi, Bakan Çiftçi teşekkür etti
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Bartın'da gece yarısı aracı arızalanan 2 kadının lastiğini polisler değiştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendi elleriyle lastik değiştirip vatandaşları ailelerine kavuşturan polislere teşekkür etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Bartın'da gece yarısı yolda kalan 2 kadının yardımına yetişerek aracın lastiğini değiştiren polislerle ilgili, "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur. Bartın'da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti. Kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşlarımızı sağ salim ailelerine kavuşturdu. Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi'nin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır. Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun!"

Kaynak: DHA
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