Galatasaray, Kevin De Bruyne\'yi yeniden transfer listesine aldı

Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını yeniden Kevin De Bruyne'ye çevirdi. Napoli'den ayrılabileceği konuşulan Belçikalı yıldız için Avrupa ve ABD'den birçok kulübün adı geçerken sarı-kırmızılıların da transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

GALATASARAY DÜNYA YILDIZINI YENİDEN RADARINA ALDI

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz yaz Manchester City'den ayrılarak İtalyan ekibine katılan Belçikalı futbolcunun yeni bir maceraya atılabileceği öne sürüldü. Belçika ve Hollanda merkezli yayın yapan Voetbalflitsen, yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpleri mercek altına aldı. Haberde Galatasaray'ın da De Bruyne'nin durumunu yakından takip eden takımlar arasında bulunduğu belirtildi. Napoli'nin bu sezon yaşadığı sıkıntılar ve deneyimli futbolcunun takımdaki konumuna ilişkin tartışmalar, olası ayrılık senaryolarını yeniden ortaya çıkardı.

TRANSFER YARIŞINDA PSV BİR ADIM ÖNDE

Kevin De Bruyne için en ciddi adaylardan birinin Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven olduğu öne sürüldü. Hollanda basınındaki haberlere göre PSV, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle temasa geçti. Eindhovens Dagblad muhabiri Rik Elfrink, kulübün transfer konusunda umutlu olduğunu ve De Bruyne'nin PSV'nin ilgisine olumsuz yaklaşmadığını belirtti. Teknik direktör Peter Bosz'un da deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. PSV'nin transferdeki en önemli avantajlarından birinin futbolcuyla temas kurmuş olması olduğu değerlendirilirken henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

GALATASARAY TRANSFER İÇİN YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR

Galatasaray'ın Kevin De Bruyne'ye ilgisi yeni değil. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Ancak yıldız oyuncu tercihini Napoli'den yana kullanmıştı. Voetbalflitsen'in haberine göre Galatasaray, De Bruyne'nin Napoli'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Oyuncunun ayrılık kararı alması halinde sarı-kırmızılıların yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü. Galatasaray'ın Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda mücadele etmesi ve yıldız futbolcuya cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olması, transfer ihtimalini güçlendirebilecek unsurlar arasında gösterildi.

EVERTON DA BELÇİKALI YILDIZIN PEŞİNDE

De Bruyne ile ilgilenen kulüpler arasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton da bulunuyor. İngiliz ekibinin, Belçikalı futbolcunun temsilcileriyle transfer konusunda temas kurduğu ileri sürüldü. Manchester City formasıyla uzun yıllar İngiltere'de mücadele eden De Bruyne'nin yeniden Premier Lig'e dönmesi de olası seçenekler arasında değerlendiriliyor.

CRİSTİANO RONALDO'NUN TAKIMI DA LİSTEDE

Kevin De Bruyne'nin olası transfer adresleri arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr da gösteriliyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği kulübün, Belçikalı yıldız için yüksek maliyetli bir teklif hazırlayabileceği öne sürüldü. Suudi Arabistan seçeneğinin yanı sıra ABD Major League Soccer ekiplerinden San Diego FC, Chicago Fire ve Inter Miami'nin de isimleri gündeme geldi. San Diego FC'nin daha önce oyuncuyla ilgilendiği ve temsilcileriyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

BELÇİKA'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ ZAYIF

De Bruyne'nin kariyerine ülkesinde devam etme ihtimali de transfer değerlendirmelerinde yer aldı. Eski takımı Genk'in yanı sıra Club Brugge ve Anderlecht, deneyimli futbolcunun olası adresleri arasında gösterildi.