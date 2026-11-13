ABD\'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada

ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde çöken apartmandaki korku dolu anlar bir dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Dairedeki duvarların yıkıldığı görülürken, çığlık çığlığa bağıran aile enkaz altında kaldı.
ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde 3 katlı bir apartmanın yanındaki inşaat alanına doğru çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ederken, bilanço da ağırlaştı.
8 KİŞİ CAN VERDİ
New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, dün yerel saatle 16.01’de Brooklyn kent merkezinde bulunan Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta çökme meydana geldiğini açıkladı. Olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.
GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Facia anı ise binadaki bir dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin çökme anında çığlık çığlığa bağırdığı görülürken, 9 yaşındaki çocuk, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Annenin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.
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