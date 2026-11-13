Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak - Son Dakika
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Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak

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Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak
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Yeni yönetmelikle vatandaşlar, alışveriş sırasında aracıya gerek kalmadan doğrudan sigorta şirketinden sigorta yaptırabilecek. Beyaz eşyadan telefona, konser biletinden evcil hayvanlara kadar birçok alan kapsama alındı. Sigortanın satış şartı haline getirilmesi ise yasaklandı. Kurum, ilk yıl 10 milyona yakın kişinin yaklaşık 70 milyon poliçeden yararlanmasını bekliyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) hazırladığı Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle çevrim içi ya da mağazadan yapılan alışverişlerde, satın alınan ürün ya da hizmet için anında sigorta yaptırmanın önü açıldı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kurumdan yapılan açıklamaya göre e-ticaretin yaygınlaşması, organize perakendeciliğin büyümesi ve yeni satış modellerinin gelişmesi, sigorta ürünlerine yönelik anlık bir ihtiyaç doğurdu. Vatandaşların sigortaya alışveriş anında erişimini kolaylaştırmak ve bu alanda yaşanabilecek istismarları önlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik, 12 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurum, düzenlemeyle ilk yıl 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçeyle sigorta ürünlerinden yararlanmasını bekliyor.

ARACIYA GEREK KALMAYACAK

Yönetmeliğe göre vatandaşlar, herhangi bir aracıya gerek kalmadan çevrim içi veya fiziki alışveriş sırasında doğrudan sigorta şirketinden sigorta ürünü alabilecek.

Bu kapsamda beyaz eşya, elektronik cihaz, telefon, tablet, mobilya, gözlük, saat, giyim eşyası, ev ürünleri ve kozmetik gibi ürünlerin kırılması, kaybolması, çalınması, yanması, arızalanması ya da herhangi bir şekilde zarar görmesine karşı sigorta yaptırılabilecek.

KONSERDEN DÜĞÜNE, VİZEDEN EVCİL HAYVANA

Seyahat, ulaşım, konaklama, fatura koruma, siber güvenlik, kısa süreli araç kiralama, spor merkezi üyeliği, konser, spor müsabakası, düğün ve nişan organizasyonu gibi hizmetlerin kullanılamaması, iptal edilmesi, kesintiye uğraması ya da yetkisiz kullanılmasına karşı da teminat sunulabilecek.

Evcil hayvanların hastalanması, çalınması ve kaybolmasına ilişkin teminatlar da düzenleme kapsamında yer aldı. İkamet izni ve vize başvurularında istenen sigortalar ile bireysel kredilere bağlı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları da kapsama alındı.

SİGORTA SATIŞ ŞARTI OLAMAYACAK

Düzenlemeyle sigorta işlemlerinde yaşanabilecek istismarlara karşı da önlemler alındı. Buna göre sigorta, bir mal veya hizmetin satın alınması için şart koşulamayacak. Sigorta yaptırmayan alıcının satış koşulları da aleyhine değiştirilemeyecek.

ONAYSIZ POLİÇE DÜZENLENEMEYECEK

Sözleşme öncesi bilgilendirme, kimlik doğrulama ve güvenli yöntemlerle onay alınmasına ilişkin kurallar belirlendi. Böylece sigortalının bilgisi ya da onayı olmadan poliçe düzenlenmesinin önüne geçildi.

İPTAL UZAKTAN YAPILABİLECEK

Sigortalılar, sözleşmeyi sona erdirme taleplerini uzaktan iletişim araçlarıyla iletebilecek. Satın alınan mal veya hizmete ilişkin sözleşmenin sona ermesi durumunda sigorta da kendiliğinden sona erecek.

Kaynak: AA
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