Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu - Son Dakika
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Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu

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Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
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Mühimmat Er Kaan Öcal, görevi başında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit er için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında Öcal’ın 13 Kasım 2026'da şehit olduğunu belirterek ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Mühimmat Er Kaan Öcal’ın görevi başındayken rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir taziye mesajı yayımladı.

BAKAN GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Güler mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
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SON DAKİKA: Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu - Son Dakika
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