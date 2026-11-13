Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki bir meslek lisesinde yaşanan olay, eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik muameleyi yeniden tartışmaya açtı. Bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik davranışını gösteren görüntüler üzerine eğitim yetkilileri harekete geçti.

SIRANIN ÜZERİNE ÇIKIP ÇÖPLERİ BAŞLARINA BOŞALTTI

İran basınına yansıyan görüntülerde, öğretmenin sınıftaki sıralardan birinin üzerine çıktığı ve elindeki çöp kovasını öğrencilerin başlarının üzerinde ters çevirdiği görüldü.

Bazı İran basın kuruluşları çöplerin üç öğrencinin üzerine döküldüğünü aktarırken olayın ders sırasında meydana geldiği belirtildi.

Öğretmenin bu davranışı, sınıftaki öğrencilerin dersin işlenmesini engellemesi üzerine yaşandı. Yetkililerin ilk incelemesine göre öğrencilerden bazılarının uyarılara rağmen dersi bölmeye devam etmesi üzerine öğretmen kontrolünü kaybetti.

ÖĞRETMEN OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kerec 1. Bölge Eğitim Müdürü Cemal Moraki, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Moraki, öğretmenin eğitim müdürlüğünün denetim birimine çağrıldığını ve kendisine ciddi bir uyarıda bulunulduğunu belirtti.

Yapılan ilk değerlendirmenin ardından öğretmenin söz konusu meslek lisesine yeniden gelmemesine karar verildi.

"ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARI BUNU HAKLI ÇIKARAMAZ"

Eğitim Müdürü Moraki, öğrencilerin ders sırasında sergilediği uygunsuz davranışların öğretmenin yaptıklarını haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Sınıf yönetiminin öğretmenlerin mesleki sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Moraki, hiçbir koşulda eğitim ve etik kuralların dışına çıkılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Yetkililer, öğretmenin davranışının mesleki sorumluluklarla bağdaşmadığını bildirdi.

HAKKINDAKİ İNCELEME SÜRÜYOR

Öğretmenin söz konusu okuldan uzaklaştırılmasına rağmen hakkındaki idari incelemenin henüz tamamlanmadığı açıklandı.

Eğitim müdürlüğü, olayın bütün yönleriyle araştırılmasının ardından ilgili mevzuat kapsamında nihai kararın verileceğini duyurdu.

Öğretmenin meslekten tamamen çıkarıldığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.