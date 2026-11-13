Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ömer Sarıgül\'den kardeşi Emir Sarıgül\'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Babası ve kardeşi Emir Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını savunan Ömer Sarıgül, soruşturma dosyasındaki milyonlarca euroluk işlemlerden haberdar olmadığını söyledi. Kardeşi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını belirten Ömer Sarıgül'ün, "Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği kulağıma gelen bilgilerdir" sözleri dikkat çekti.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılıkta verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

İş insanı Sinan Çampınar ile babası aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, Almanya'da yaşayan Çampınar ile daha sonra neredeyse hiç görüşmediğini belirtti. Tanışmalarından yaklaşık iki ay sonra Çampınar'ın kendisini arayarak kardeşi Diyar Çampınar ile tanışmasını istediğini söyleyen Sarıgül, Kabataş'ta kendisine ait LuLu isimli kafede bir araya geldiklerini ifade etti. 

Diyar Çampınar'ın kafenin konseptini beğendiğini ve benzer bir işletmeyi Almanya'nın Münih kentinde açmayı teklif ettiğini anlatan Sarıgül, bu amaçla Almanya'ya gittiğini söyledi. Birlikte şirket kurmak için noterde ön sözleşme imzaladıklarını ancak tescil işlemlerini tamamlamadıklarını belirten Ömer Sarıgül, şirket sermayesinin de ödenmediğini ifade etti. Sarıgül, "Sonraki süreçte Sinan'ın babamla planladığı Türkiye'ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar'la hem Sinan'la ilişkimi kestim" dedi.

"BABAMLA ARALARINDA NE YAŞADILAR HİÇ BİLMİYORUM"

2015 yılından bu yana kendi ticari faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Ömer Sarıgül, Almanya'daki ortaklık girişiminin içine sinmediği için vazgeçtiğini savundu.

Bir süre sonra Sinan Çampınar'ın avukatından kendisine ve annesi Aylin Kotil'e şirket kuruluş işlemlerinin tamamlandığına ilişkin e-posta gönderildiğini anlatan Sarıgül, mesajda şirket adına banka hesabı açıldığının da belirtildiğini söyledi.

Bunun üzerine Almanya'daki avukatı aracılığıyla araştırma yaptırdığını ifade eden Sarıgül, kendi adına herhangi bir şirket veya banka hesabı açılmadığı bilgisini aldığını belirtti.

Daha sonra Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Ömer Sarıgül, "Sonraki süreçlerde ben herhangi bir şekilde dahil olmadım. Babamla aralarında ne yaşadılar hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BABAM VE KARDEŞİMLE TİCARİ İLİŞKİM YOK"

Milliyet'ten Damla GGüler2in haberine göre; savcılık ifadesinde babası Mustafa Sarıgül ve kardeşi Emir Sarıgül ile ticari ilişkisinin bulunmadığını savunan Ömer Sarıgül, kardeşiyle uzun yıllardır görüşmediğini belirtti.

Sarıgül, "Emir Sarıgül'le 7-8 yıldır konuşmuyorum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur" dedi.

Soruşturma dosyasında yer alan yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin de açıklama yapan Ömer Sarıgül, "Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle, 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Babasının yurt dışına çıkardığı öne sürülen paralar hakkında bilgi sahibi olmadığını savunan Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün bir villa satın almak için görüşme yaptığı iddiasını da emniyette öğrendiğini söyledi.

"EMİR SARIGÜL HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"

Ömer Sarıgül'ün ifadesinde en dikkat çekici bölümlerden biri ise kardeşi Emir Sarıgül hakkındaki sözleri oldu.

Kardeşiyle uzun süredir görüşmediğini ve ne iş yaptığını bilmediğini söyleyen Ömer Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem."

"BABAMIN SERVETİNİ NASIL EDİNDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Babasının mal varlığına ilişkin de konuşan Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün mevcut servetini nasıl elde ettiğini bilmediğini söyledi.

Ömer Sarıgül, "Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur. Dediğim gibi ben kendi işimle ilgilenirim. İsnatlarla ilgili ilgim ve alakam yoktur" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktıSarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdiSarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozduMustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı varSarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğu iddia edildiÖmer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğu iddia edildi
Okurların en beğendiği yorum

“Bunlar savcıları ve hakimleri kör sağır zannediyor davalar uzadıkça gerçekleri ötmeye başlayacaklar ..”

Tüm yorumlar (4)
Mustafa SarıgülEmir SarıgülGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Bunlar savcıları ve hakimleri kör sağır zannediyor davalar uzadıkça gerçekleri ötmeye başlayacaklar .. 3 2
  • Mustafa Dağdaş Mustafa Dağdaş:
    Babanı söyle size kim olduğunuzu söyleyeyim bu ülkenin A veya B partisi hiç önemli değil kim oldukları garibanların 3 kuruşuna göz dikmişler haram zıkkım olsun kimler çaldıysa 2 1 Yanıtla
  • rıdvan solmaz rıdvan solmaz:
    daha durun siz bunlar başlangıç neler var neler olacak izleyin görün daha bbunlara oy veren samancılar var 1 0
  • muratedip42@hotmail.com [email protected]:
    Hep altı - üstü boşlukta ipe sapa gelmez ifadeler ! Bütün ailecek kazandığınız paraların kaynağı nedir ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:20:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android