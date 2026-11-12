Ömer Sarıgül\'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğu iddia edildi

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğunu öne sürdü.

Kelkitlioğlu, TV100 ekranlarından yaptığı açıklamada Sarıgül'ün önümüzdeki hafta bu doğrultuda ifade vereceğini belirterek, “Ömer Sarıgül etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvurusunu yapmış. Önümüzdeki hafta da bu doğrultuda ifadesi alınacak” dedi.

19 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, 16 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, 19 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma, Alman vatandaşı iki kişinin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine başlatıldı. Dosyada 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale ve 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi gibi iddialar da yer aldı.

AĞABEYİ EMİR SARIGÜL ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Ömer Sarıgül'ün ağabeyi Emir Sarıgül de aynı soruşturma kapsamında 21 Ekim 2026'da tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade verdiği belirtilen Emir Sarıgül hakkında 4 Kasım'da tahliye kararı verildi.

Emir Sarıgül, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden çıkarıldı. Böylece tutukluluk hali sona ererken ev hapsi tedbiri devam etti.

Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlık başvurusu kapsamında vereceği ifadenin ardından soruşturmadaki hukuki durumunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.