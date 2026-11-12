Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti - Son Dakika
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Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti

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Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika\'ya kaybetti
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6 yorum
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Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika\'ya kaybetti
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de ağırladığı Belçika'ya öne geçtiği maçta 2-1 kaybetti.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız, 2-1'lik skorla kaybetti. 

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM BİR GOL

20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu.

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BELÇİKA'DAN YANIT GECİKMEDİ

26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

KONUK EKİPTEN BİR GOL DAHA

30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti

BARIŞ ALPER İLE GOLE YAKLAŞTIK

60. dakikada Arda Güler sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Lammens gole izin vermedi ve topu kontrol etti.

AY-YILDIZLILAR BEŞİNCİ MAÇINDA DA PUAN ALAMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Belçika kazandı. Bu sonuçla birlikte gruptaki beşinci maçında da puan alamayan Ay-yıldızlılar, puansız kaldı. Belçika ise 9 puana yükseldi. Grubun son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, sahasında İtalya'yı konuk edecek. 

Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti
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Okurların en beğendiği yorum

“Kim gelirse gelsin futbolcularimizin kalitesi A ligine uygun degil. C ligi Ile B ligi arasinda kalmis bir oyuncu grubumuz vat”

Tüm yorumlar (6)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Kim gelirse gelsin futbolcularimizin kalitesi A ligine uygun degil. C ligi Ile B ligi arasinda kalmis bir oyuncu grubumuz vat 10 0 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    bunu kabul etmiyor insanlar. inter, Real Madrid, gibi takım oyuncuları var ama takım oyuncusu bunlar takım iyise onlar da iyi . Arda tek başına Hakan tek başına maç alamaz. o derece olması imkansız değil Arda biraz daha geliştirirse yapar 0 0
  • Oğuzhan Çevik Oğuzhan Çevik:
    montella daha iyi maç oynatıyordu, oyun bu kadar vasat değildi, defans evlere şenlik 3 3 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Evet o yüzden san Marino gibi olduk önüne gelen 4-5 attı. Merih le , Çağlar la olacak iş değil artık yaşları geçti. Türkiye de stoper çok ama forvet yok 0 0
  • Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    Bunlardan bir CACIK olmaz 3 1 Yanıtla
  • tongerilhan tongerilhan:
    Ortada suç falan yok.Oyun bu arkadaş oyun! 0 0
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