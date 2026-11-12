Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzak Şehir\'in Sadakat\'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un, aynı dizide Erol karakterine hayat veren Barış Yalçın ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin yakınlığına ilişkin iddiaları güçlendiren ayrıntı ise Cilasun'un "Kalbim şurada kaldı." sözlerine Yalçın'ın kırmızı kalple verdiği "Kalır tabi." yanıtı oldu. İki oyuncudan da ilişki iddiasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Gonca Cilasun ile Barış Yalçın arasındaki 10 yaşlık yaş farkı da dikkat çekti.

Uzak Şehir dizisinin Sadakat'i Gonca Cilasun, bu kez özel hayatıyla ilgili sürpriz bir iddiayla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun dizideki rol arkadaşı Barış Yalçın ile aşk yaşadığı öne sürülürken ikili arasındaki kısa bir mesajlaşma merak uyandırdı.

UZAK ŞEHİR SETİNDE SÜRPRİZ AŞK İDDİASI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili yeni bir iddiayla dikkat çekti. Dizide güçlü ve otoriter kişiliğiyle öne çıkan Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun'un, aynı yapımda Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın ile yakınlaştığı öne sürüldü. İddialara göre iki oyuncunun set ortamındaki samimi tavırları, aralarında romantik bir ilişki olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası

"KALBİM ŞURADA KALDI" SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKEN YANIT

İki oyuncu hakkındaki aşk iddialarının ortaya çıkmasında, aralarındaki kısa bir etkileşim de etkili oldu. Gonca Cilasun, manzara fotoğrafına "Kalbim şurada kaldı." notunu düşerek beyaz kalp emojisi ekledi. Barış Yalçın ise Cilasun'un fotoğrafına "Kalır tabi." sözleriyle karşılık verdi ve mesajına kırmızı kalp emojisi koydu. Bu kısa yazışma, ikili arasında duygusal bir yakınlık olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Gonca Cilasun ile Barış Yalçın arasındaki 10 yaşlık yaş farkı da dikkat çekti.

GONCA CİLASUN VE BARIŞ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Uzak Şehir'in iki oyuncusunun aşk yaşadığına ilişkin iddialar karşısında gözler Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'a çevrildi. Ancak iki isim de özel hayatlarına ilişkin ortaya atılan bu iddiayı doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmadı. İkilinin birlikte olduklarını gösteren doğrulanmış bir fotoğraf ya da görüntü de bulunmuyor. Dolayısıyla Gonca Cilasun ile Barış Yalçın arasındaki ilişki iddiası şimdilik söylentiden ibaret.

SADAKAT ALBORA KARAKTERİYLE TANINIYOR

Başarılı oyuncu Gonca Cilasun, Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Sadakat Albora karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Albora ailesinin güçlü kadın figürlerinden biri olan Sadakat, sert mizacı ve ailesi üzerindeki etkisiyle dizinin dikkat çeken karakterleri arasında bulunuyor. Çekimleri Mardin ve Midyat çevresinde gerçekleştirilen yapımda rol alan Cilasun, bölgedeki doğal güzellikleri de zaman zaman takipçilerine gösteriyor. Oyuncu, Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından Ozan Akbaba ile Çırak dizisinde de bir araya gelmişti.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası
Uzak ŞehirTelevizyonKanal DMagazinDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Bakan Fidan’dan “Abdullah Çatlı“ sorusuna tek cümlelik yanıt Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Bakan Tekin’e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar Bakan Tekin'e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Guardiola geri dönüş yolunda Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
Galatasaray efsanesi Prekazi, Belgrad’da iki formayla toprağa verildi Galatasaray efsanesi Prekazi, Belgrad'da iki formayla toprağa verildi
AK Parti’den Yeni Parti’ye rest Kongreye katılmayacak AK Parti'den Yeni Parti'ye rest! Kongreye katılmayacak
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:09
Sergen Yalçın’a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
Sergen Yalçın'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
21:52
Sergen Yalçın da çare olamadı A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika’ya kaybetti
Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
20:27
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın’ın milli takımla ilk sınavı
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın'ın milli takımla ilk sınavı
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:48
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul’dan Azerbaycan’a iade talebi
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul'dan Azerbaycan'a iade talebi
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 23:02:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android