Uzak Şehir\'in Sadakat\'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası

Uzak Şehir dizisinin Sadakat'i Gonca Cilasun, bu kez özel hayatıyla ilgili sürpriz bir iddiayla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun dizideki rol arkadaşı Barış Yalçın ile aşk yaşadığı öne sürülürken ikili arasındaki kısa bir mesajlaşma merak uyandırdı.

UZAK ŞEHİR SETİNDE SÜRPRİZ AŞK İDDİASI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili yeni bir iddiayla dikkat çekti. Dizide güçlü ve otoriter kişiliğiyle öne çıkan Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun'un, aynı yapımda Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın ile yakınlaştığı öne sürüldü. İddialara göre iki oyuncunun set ortamındaki samimi tavırları, aralarında romantik bir ilişki olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

"KALBİM ŞURADA KALDI" SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKEN YANIT

İki oyuncu hakkındaki aşk iddialarının ortaya çıkmasında, aralarındaki kısa bir etkileşim de etkili oldu. Gonca Cilasun, manzara fotoğrafına "Kalbim şurada kaldı." notunu düşerek beyaz kalp emojisi ekledi. Barış Yalçın ise Cilasun'un fotoğrafına "Kalır tabi." sözleriyle karşılık verdi ve mesajına kırmızı kalp emojisi koydu. Bu kısa yazışma, ikili arasında duygusal bir yakınlık olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Gonca Cilasun ile Barış Yalçın arasındaki 10 yaşlık yaş farkı da dikkat çekti.

GONCA CİLASUN VE BARIŞ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Uzak Şehir'in iki oyuncusunun aşk yaşadığına ilişkin iddialar karşısında gözler Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'a çevrildi. Ancak iki isim de özel hayatlarına ilişkin ortaya atılan bu iddiayı doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmadı. İkilinin birlikte olduklarını gösteren doğrulanmış bir fotoğraf ya da görüntü de bulunmuyor. Dolayısıyla Gonca Cilasun ile Barış Yalçın arasındaki ilişki iddiası şimdilik söylentiden ibaret.

SADAKAT ALBORA KARAKTERİYLE TANINIYOR

Başarılı oyuncu Gonca Cilasun, Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Sadakat Albora karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Albora ailesinin güçlü kadın figürlerinden biri olan Sadakat, sert mizacı ve ailesi üzerindeki etkisiyle dizinin dikkat çeken karakterleri arasında bulunuyor. Çekimleri Mardin ve Midyat çevresinde gerçekleştirilen yapımda rol alan Cilasun, bölgedeki doğal güzellikleri de zaman zaman takipçilerine gösteriyor. Oyuncu, Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından Ozan Akbaba ile Çırak dizisinde de bir araya gelmişti.