Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan\'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan\'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Haber Videosu

Antalya'daki COP31 zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sizi Abdullah Çatlı'ya benzetiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gülerek, "Yorum yok." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında zirveye katıldı. Program sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan'a, kendisi hakkında yapılan bir benzetme soruldu.

"YORUM YOK"

Bir gazetecinin, "Sizi Abdullah Çatlı'ya benzetiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Fidan, gülümseyerek "Yorum yok" karşılığını verdi. Fidan, bu kısa yanıtın ardından zirve kapsamındaki programına devam etti.

Abdullah ÇatlıHakan FidanCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    akıl nerede. ..??? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
18:56
Türkiye-Belçika maçında ilk 11’ler belli oldu
Türkiye-Belçika maçında ilk 11'ler belli oldu
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
18:02
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi
Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
17:00
Washington’da Beyaz Saray’a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 19:15:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android