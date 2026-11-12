Mersin Erdemli'de tüfekle çevreye ateş açan saldırgan 1 kadını öldürdü, 5 yaralı var - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de tüfekle çevreye ateş açan saldırgan 1 kadını öldürdü, 5 yaralı var

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Mersin Erdemli\'de tüfekle çevreye ateş açan saldırgan 1 kadını öldürdü, 5 yaralı var
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Mersin Erdemli\'de tüfekle çevreye ateş açan saldırgan 1 kadını öldürdü, 5 yaralı var
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sokakta tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın iş yerlerinin bulunduğu sokakta tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırganın da aralarında bulunduğu 5 yaralı Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜFEKLE ÖNÜNE GELENE ATEŞ AÇTI

Olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede bir şahıs, kaldırımda yürüyerek yanında bulunan tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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