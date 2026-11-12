Ataşehir'de evine haciz gelen kişi, 5'inci kattaki pencereden düşerek yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ataşehir'de evine haciz gelen kişi, 5'inci kattaki pencereden düşerek yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir\'de evine haciz gelen kişi, 5\'inci kattaki pencereden düşerek yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir\'de evine haciz gelen kişi, 5\'inci kattaki pencereden düşerek yaralandı
Haber Videosu

Ataşehir İçerenköy'de haciz işlemi sırasında 52 yaşındaki kişi, 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, olayın kaza ya da intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Ataşehir'de evine haciz gelen bir kişi, memurların işlem yaptığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, haciz memurları adrese gelerek evde yasal işlem yapmaya başladığı sırada ev sahibi H.H.Ü. (52), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda 5'inci kattaki daire penceresinden düştü. Şahıs beton zemine düşerek yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adrese gelen polis ekipleri tarafından apartman çevresinde ve dairede incelemelerde bulunulurken, olayın kaza ya da intihar girişimi olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesiİnceleme3. SayfaAtaşehirGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Bakan Fidan’dan “Abdullah Çatlı“ sorusuna tek cümlelik yanıt Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Bakan Tekin’e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar Bakan Tekin'e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Guardiola geri dönüş yolunda Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:09
Sergen Yalçın’a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
Sergen Yalçın'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
21:52
Sergen Yalçın da çare olamadı A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika’ya kaybetti
Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
20:27
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın’ın milli takımla ilk sınavı
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın'ın milli takımla ilk sınavı
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:48
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul’dan Azerbaycan’a iade talebi
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul'dan Azerbaycan'a iade talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 22:59:22. #7.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de evine haciz gelen kişi, 5'inci kattaki pencereden düşerek yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android