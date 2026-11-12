Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig\'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı arayışına giren Gaziantep FK, mutlu sona ulaşıyor.

VOLKAN DEMİREL İDDİALARI DOĞRULADI

Kırmızı-siyahlı yönetimin yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı Volkan Demirel, sürece ilişkin ilk açıklamasını yaparak iddiaları doğruladı.

İMZA İÇİN ŞEHRE GELİYOR

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten 45 yaşındaki teknik adam, "Kısa süre içerisinde bir şeyler olacak" ifadelerini kullanarak anlaşma sinyali verdi. Demirel'in cuma günü (yarın) Gaziantep'e giderek kulüp yöneticileriyle bir araya geleceği ve sözleşmedeki son pürüzleri gidermek üzere masaya oturacağı öğrenildi.

HEDEF MİLLİ ARADA TAKIMI HAZIRLAMAK

Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Volkan Demirel'in, yönetimle yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kırmızı-siyahlı camia, milli maç arasını yeni teknik direktörüyle verimli bir şekilde değerlendirerek ligdeki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.