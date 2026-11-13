Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı - Son Dakika
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Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı

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Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31 kapsamında bulunduğu Antalya’da Haberler.com’a konuştu. Gaziantep’in 11 yıldır iklim alanında uyguladığı modeli konferansta anlattıklarını belirten Şahin, “Su gibi aziz ol diyen bir medeniyetten geliyoruz ama su savaşları başlayacak” uyarısında bulundu. Şahin, fosil yakıtların bir anda bırakılamayacağını ancak azaltılması gerektiğini söyleyerek gıda israfına da dikkat çekti.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan’ın sorularını yanıtladı. Şahin, konferansın ilk 4 gününü, Gaziantep’in iklim çalışmalarını, fosil yakıtları, gıda israfını ve su kaynaklarını değerlendirdi.

“YAPACAKLARIMIZI DEĞİL, YAPTIKLARIMIZI ANLATIYORUZ”

COP31'in ilk 4 gününü değerlendiren Şahin, ev sahibi olarak konferansı önceki COP toplantılarıyla kıyaslama fırsatı bulduklarını söyledi. Konferansın “olağanüstü başarılı” geçtiğini belirten Şahin, Gaziantep’in 11 yıldır uyguladığı iklim modelini oturumlarda anlattıklarını ifade etti.

Şahin, “Hep aksiyon, aksiyon deniyor ya, biz zaten uyguladık. Şimdi uygulayın diyorlar. Biz zaten Gaziantep modelinde uyguladık. 11 yıldır uyguluyoruz. İklim master planını nasıl yaptık? Temiz enerjiyi nasıl oluşturduk? Katılımcılığı nasıl sağladık? Bilimsel altyapımızı nasıl oluşturduk? Her oturumda yaptıklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı değil” dedi.

Fatma Şahin,

“ÖNCE BİRBİRİMİZLE, SONRA DOĞAYLA SAVAŞTIK”

Küresel ısınmayla mücadelede geç kalındığını savunan Şahin, “Ekonomiyi ve ekolojiyi çeviremedik, sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlayamadık. Dolayısıyla çok yavaş kaldık. Önce birbirimizle savaştık, sonra doğayla savaştık” ifadelerini kullandı.

Küresel sıcaklık artışının Paris Anlaşması’yla düşürüldüğünü ancak hedefin 1,5 derece olması gerektiğini belirten Şahin, “31 yıl önce Almanya’da bu ilk konuşulduğunda gereken yapılsaydı bugün 1,5'taydı. Bugün buzullar erimiyordu, kuraklıkla ya da sellerle uğraşmıyorduk. O yüzden önleyici tedbir çok önemli. Önce tedbir, sonra tevekkül. Erken uyarı sistemi çok önemli” diye konuştu.

FOSİL YAKITLAR: BİR ANDA MÜMKÜN OLMUYOR

BM Genel Sekreteri’nin fosil yakıtların dinozorlar gibi tarihe gömülmesi gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Şahin, bunun bir anda mümkün olmadığını, fosil yakıt kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi.

Şahin, “2035 yarın. Belki biz görmeyeceğiz ama bir genç için yarın. 2035'te yüzde 35'e çıkmak için elektrifikasyonu artırmamız, fosil yakıtları azaltmamız lazım” dedi. Kendi şehirlerinde ulaşımda elektrikli otobüslere ve kömür yerine doğal gaza ne kadar geçildiğine baktıklarını anlatan Şahin, herkesin önce kendine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Fatma Şahin,

“ATTIĞIMIZ HER TABAK SERA GAZI SALIYOR”

Gıda israfının iklim krizindeki payına dikkat çeken Şahin, israf edilen gıdanın yüzde 10'a yakın sera gazı salımına yol açtığını öne sürdü. Şahin, “Bu, gıda enflasyonu demek, gıda güvenliği demek ve sağlıklı beslenme, şifa demek” ifadelerini kullandı.

Sıfır atık hedefinin gıda israfının yarı yarıya azaltılmasıyla bağlantılı olduğunu belirten Şahin, “Tabağımızdaki yemeği yiyeceğimiz kadar alıp israfı azaltmamız lazım” dedi.

“SUYU DAMLATIRKEN ALTIN, PETROL DAMLAR GİBİ BAKMALIYIZ”

Su kaynaklarının korunmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Şahin, şunları söyledi:

“Biz ekmeği yerde gördüğümüzde başımıza koyup kuşlar yesin diye ayağımızın altından alan bir medeniyetten geliyoruz. ‘Su gibi aziz ol’ diyen bir medeniyetten geliyoruz ama su savaşları başlayacak. Gerçekten suyun kıymetini bilmemiz ve suyu israf etmeden kullanmamız lazım. Önce kendi yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Suyu damlatırken altın, petrol damlar gibi bakmamız lazım.”

Fatma Şahin,

“BAŞKALARINDAN BEKLEMEDEN BİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ”

Röportajın sonunda iklim çağrısını yineleyen Şahin, ağaçlandırmanın ve su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Şahin, “İnsan kendi eliyle bozdu. Kendi eliyle bozduğunu çok hızlı düzeltmek için de büyük bir fırsat var. COP’la birlikte başkalarından beklemeden bize dair olanı yapmamız, bozduğumuz dengeyi iklim adaleti ve iklim finansmanıyla korumamız gerekiyor” dedi.

İklim DeğişikliğiHaberler.com ÖzelFatma ŞahinGaziantepAntalyaGüncelGündemÇevreCOP31Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • S. Ural S. Ural:
    ya gerçekten şaka mısın sen! 0 0 Yanıtla
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