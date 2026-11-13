7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde düzenlenen açık artırmada 7 elma, yaklaşık 31 bin 500 liraya alıcı buldu. Özel olarak yetiştirilen elmalar, geçen yılki rekor fiyatla aynı seviyede satıldı.

7 ELMA 100 BİN YENE SATILDI

Nanae kasabasında yetiştirilen ve “Nanamitsuki” markasıyla satılan özel üretim elmalar, Hakodate’deki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıkarıldı. En yüksek teklifi alan 7 elma, 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı. Böylece geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlandı.

“BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ”

Elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, “Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın” dedi.

Shinhakodate Tarım Kooperatifi’nden yapılan açıklamada ise bu yılki elmaların, meyvelerin büyük kısmının tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü geçen yıla göre daha iri olduğu ve iyi durumda bulunduğu belirtildi.

ALICILAR FİYATLARI REKLAMDA KULLANIYOR

Japonya’da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli meyveler, yılın farklı dönemlerinde düzenlenen açık artırmalarda satışa çıkarılıyor. Alıcılar, verdikleri yüksek fiyat tekliflerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanıyor.