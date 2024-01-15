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Son Dakika Japonya

Son Dakika Japonya Haberleri

  • 10:11 Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı

    Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı Güney Kore, ABD ve Japonya'nın katılımıyla Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta 9 savaş gemisi yer aldı ve Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefledi.

  • 10:00 Tokyo'dan Seattle'a giden uçak, yolcunun kabin görevlisini ısırması nedeniyle geri döndü

    Japonya'nın başkenti Tokyo'dan Seattle'a giden bir uçak, bir yolcunun kabin görevlisinin kolunu ısırması üzerine Haneda Havalimanı'na geri döndü. Şüpheli yolcu, havalimanında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 09:50 Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi

    Küresel pay piyasaları, Çin'den gelen karışık veriler ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin zayıflamasıyla negatif bir seyir izledi. Japonya'da ise zayıflayan Japon yeninin ihracatçıları desteklemesi düşüşü sınırladı. Çin'de açıklanan veriler, büyüme beklentilerinin altında kaldı ve deflasyon endişelerini destekledi. Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong'da borsalar düşüş yaşadı.

  • 08:29 Japonya, depremler sonrası bütçe taslağını revize ederek onayladı

    Japonya, depremler sonrası 2024 mali yılı bütçe taslağını revize ederek 112,5 trilyon yen (764 milyar dolar) olarak onayladı. Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Nisan 2024-Mart 2025 mali yılı kapsamlı bütçe taslağını 112,5 trilyon yen olarak güncellediğini bildirdi. Daha önce 112 trilyon yen olarak kabul edilen bütçe, revize sayesinde 500 milyar yenlik acil durum rezerv fon dilimiyle takviye edildi. Fon vasıtasıyla, Noto Yarımadası ve kıyısında yaşanan depremler sonrası bölgenin kalkındırılmasına 500 milyar yen tahsis edilecek. Ölenlerin sayısının 232'ye yükseldiği açıklandı.

  • 08:13 Japonya Dışişleri Bakanı Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti

    Japonya Dışişleri Bakanı Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini ziyaret etti. Kamikava, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri ile bir araya gelerek Japon dans gösterisi izledi. Kamikava, Ankara Üniversitesi'nin Japon Araştırmaları Merkezi'nin Türkiye'de ilk kurulduğu üniversite olduğunu vurgulayarak öğrencilere Japonya'yı ziyaret etmelerini ve Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri güçlendirmelerini temenni etti.

  • 07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü

    Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü Japonya'nın All Nippon Airways firmasına ait bir uçak, Tokyo-Seattle seferi sırasında bir yolcunun kabin görevlisinin kolunu ısırması sonucu Tokyo'ya geri döndü. Yolcunun uçuşta uyku hapı kullandığını ve olayı hatırlamadığını iddia etti.

  • 06:27 Japonya'da Kobe Depremi'nin 29. Yıl Dönümü Anılıyor

    Japonya'da 6 bin 400'ü aşkın kişinin öldüğü Hanşin-Awaci depreminin (Kobe depremi) 29. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor. Kobe kentinde düzenlenen anma töreninde, depremde hayatını kaybedenler için fenerler yakıldı ve dayanışma mesajları verildi. Kobe Belediye Başkanı, depremlerde hasar gören bölgelere destek vereceklerini belirtti.

  • 05:55 Bakan Fidan: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl faaliyete geçecek

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, eğitim alanındaki iş birliğinin nişanesi olacak olan üniversitenin aynı zamanda Japonya'yla iş birliğinin de çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacağını söyledi.

  • Dün Dün 23:55 Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Faaliyete Geçecek

    Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Faaliyete Geçecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Bakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin çeşitlendirilmesi konularını ele aldı. Ayrıca, terörle mücadelede ortak çabaların yoğunlaştırılması ve İsrail-Filistin durumunun iyileştirilmesi için ortak çalışmaların yapılması konusunda mutabık kalındı.

  • Dün Dün 23:34 Japonya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimiz zor durumlarda yardımlaşmaya dayanıyor

    Japonya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimiz zor durumlarda yardımlaşmaya dayanıyor Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 1890 yılında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasına dayandığını anımsatarak, 'Zor durumlarda birbirimize yardım eden ilişkiler tesis ettik.' dedi. Kamikava, Türkiye ziyaretinde Türk-Japon işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik anlaşmaların imzalanması ve insani yardımların artırılması konularında mutabık kalındığını belirtti.

  • Dün Dün 23:33 Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi faaliyete geçecek

    Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi faaliyete geçecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Fidan, üniversitenin eğitim alanındaki iş birliğinin nişanesi olacağını ve Japonya ile iş birliğinin çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacağını ifade etti. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko ise, depremlerin meydana geldiği ülkeler olarak birbirlerine yardım eden ilişkiler tesis ettiklerini söyledi.

  • Dün Dün 23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul ettiCumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.

  • Dün Dün 22:53 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya ile Gazze konusunda işbirliği yapacaklarını açıkladı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya ile Gazze konusundaki işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, ikili ve Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı platformlardaki işbirliğinin devam edeceğini ve Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda da karar aldıklarını belirtti.

  • Dün Dün 21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.

  • Dün Dün 21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

  • Dün Dün 20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu Kabul Etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.

  • Dün Dün 15:05 Korean Air yolcu uçağı, Japonya'da park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı

    Korean Air (KAL) şirketine ait yolcu uçağı, Japonya'da bir havalimanında kalkış öncesi park halindeki Cathay Pacific'in yolcu uçağına çarptı. Kazada yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi. Kazanın sebebi soruşturuluyor.

  • Dün Dün 14:23 Japonya'da Yolcu Uçağı Park Halindeki Diğer Uçağa Çarptı

    Japonya'da Yolcu Uçağı Park Halindeki Diğer Uçağa Çarptı Japonya'daki New Chitose Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, park halindeki başka bir yolcu uçağına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, detaylı soruşturma başlatıldı. Bu olay, 2 Ocak'ta meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının ardından gerçekleşti.

  • Dün Dün 13:48 Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı

    Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda meydana gelen uçak çarpışmasında be kişi hayatını kaybetti. Korean Air ve Cathay Pacific uçakları çarpışırken, Cathay Pacific uçağı park halindeyken Korean Air uçağı tarafından çarptı. Kazada ölen ve yaralananlar hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu olay, Japan Airlines'ın bir sahil güvenlik uçağına çarpmasından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.

  • Dün Dün 10:21 Çin, 2024 yılında dış ticaret şirketlerine yurtdışı geziler düzenleyecek

    Çin, 2024 yılında dış ticaret şirketlerine yurtdışı geziler düzenleyecek Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT), 2024 yılında dış ticaret şirketlerinin ticari anlaşmalar yapmasına ve pazarlarını genişletmesine destek olmak amacıyla yurtdışı gezileri düzenlemeyi planladığını duyurdu. Bu kapsamda, 1.000'den fazla işletme grubu fuarlara katılmak, pazar araştırması yapmak ve iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere yabancı ülkeleri ziyaret edecek. Öncelikli olarak Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Güney Kore, ASEAN ve Latin Amerika gibi ticari ve ekonomik ortaklara odaklanılacak. Çin'in dış ticareti 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 artarak 41,76 trilyon yuan (yaklaşık 5,88 trilyon ABD doları) seviyesine ulaştı.

  • Dün Dün 09:45 Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi

    Küresel pay piyasalarında yaşanan belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle Asya borsalarında negatif bir seyir izlendi. Doların güçlenmesi ve Japon pay piyasalarında kar satışlarının artması da risk iştahını azalttı. Japonya'da ise BoJ'un normalleşme adımlarına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong'da borsa endeksleri düşüş gösterdi.

  • Dün Dün 08:11 Japonya ve Avustralya, askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

    Japonya ve Avustralya, Çin'in Hint-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı savunma işbirliklerini güçlendirmeyi planlıyor. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Avustralya ordusu arasında ortak tatbikatların artırılması ve kapsamının genişletilmesi müzakere ediliyor. Japonya, Avustralya'daki geniş yüz ölçüme sahip test alanlarını kullanmayı talep ediyor. Bu işbirliği, Çin'in olası provokatif eylemleri dahil yakın bölgelerindeki beklenmedik durumlara karşı caydırıcılığı artıracak. Müzakereler, Japonya ve Avustralya arasında Ekim 2022'de imzalanan ortak güvenlik deklarasyonu doğrultusunda yürütülüyor.

  • Dün Dün 07:49 Japonya'da 2023'te kurumsal iflaslar yüzde 35,2 arttı

    Japonya'da 2023 yılında kurumsal iflasların önceki yıla kıyasla yüzde 35,2 artış gösterdiği belirtildi. Tokyo Shoko Research tarafından yapılan araştırmaya göre, son 4 yıl içinde 8 binden fazla kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı kaydedildi. İflasa yol açan sebepler arasında en fazla yükselen ham madde maliyetleri ve artan enerji masrafları yer aldı. Hizmet sektörü en fazla iflas vakasıyla öne çıkarken, inşaat sektörü ikinci sırada yer aldı. Yıl boyunca iflas eden şirketlerin toplam mali yükümlülüğü ise önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 2,4 trilyon yene yükseldi.

  • 15.01.2024 15 Oca 17:25 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan ve Japonya Dışişleri Bakanları ile görüşecek

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan ve Japonya Dışişleri Bakanları ile görüşecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölge ve çevredeki güncel gelişmeler de ele alınacak.

  • 15.01.2024 15 Oca 16:52 Japonya'da Tsunami Sonrası 1,9 Kilometrekarelik Alan Sular Altında

    Japonya'da batıdaki depremler sonrası oluşan tsunaminin bölge geneli 1,9 kilometrekarelik alanı sular altında bıraktığı bildirildi. İşikava eyaletinde en fazla hasar gören bölgeler Suzu, Noto ve Shika kentleri oldu. Depremlerde 222 kişi hayatını kaybederken, 1025 kişi yaralandı ve 22 kişi hala kayıp olarak aranıyor.

  • 15.01.2024 15 Oca 11:49 Japonya, Kuzey Kore'nin ateşlediği füze hakkında detayları paylaştı

    Japonya, Kuzey Kore'nin ateşlediği füze hakkında detayları paylaştı Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin ateşlediği balistik füzenin 500 kilometre mesafe kat ettiğini ve Japon Denizi'ne düştüğünü açıkladı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, bu eylemleri kınadı.

  • 15.01.2024 15 Oca 11:06 İşitme Engelli Milli Sporcu Yadigar Talayhan'ın Hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu

    İşitme Engelli Milli Sporcu Yadigar Talayhan'ın Hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu Eşinin tavsiyesiyle judoya başlayan 3 çocuk annesi işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor. Brezilya'da bronz madalya kazanan Talayhan, Japonya'da yapılacak olan 2025 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor. Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Talayhan, yeni madalyalar peşinde olduğunu belirtti.

  • 15.01.2024 15 Oca 09:53 Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi

    Japonya'da 2 hafta önce meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükselirken, yaralı sayısı bin 16'ya ulaştı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Depremden etkilenen eyaletlerde en az 15 bin evin hasar gördüğü, elektrik kesintileri ve su kesintileri devam ediyor. Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgede bin 398 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

  • 15.01.2024 15 Oca 09:53 Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

    Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair sinyaller güç kazanırken, Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek sabit tuttu. Japonya'da ise risk iştahının artmasıyla Nikkei 225 endeksi beşinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Hindistan'da Sensex endeksi ise primli seyretti.

  • 15.01.2024 15 Oca 09:37 Japonya'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü

    Japonya'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu belirtirken, nerede ve ne zaman gözleneceğini önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu ifade etti.

  • 14.01.2024 14 Oca 17:09 Japonya, depremzedelere 690 milyon dolar tahsis edecek

    Japonya Başbakanı Kişida Fumio, batıdaki İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerden etkilenenlere yönelik 2023 mali yılı bütçesinden 100 milyar yen (690 milyon dolar) tahsis edeceğini duyurdu. Depremzedelerin acil geçici konut ihtiyacını karşılamak için bölgedeki kentlere geçici konutlar kurulacak ve rezerv fonundan ayrılacak finansman çeşitli projelerde kullanılacak. Depremlerde ölenlerin sayısı 221'e yükselirken, binlerce bina hasar gördü ve on binlerce kişi tahliye noktalarında konaklamak zorunda kaldı.

  • 14.01.2024 14 Oca 13:29 ANA Uçağı Kokpit Camındaki Çatlak Nedeniyle Geri Döndü

    Japonya'da All Nippon Hava Yolları'na ait bir uçak, iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü. Uçak, kalkış yaptığı Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na inerek bakıma alındı. Yolcular ve mürettebat ise herhangi bir yaralanma yaşamadı.

  • 14.01.2024 14 Oca 10:14 Japonya, Kuzey Kore'nin Muhtemel Balistik Füze Denemesini Duyurdu

    Japonya, Kuzey Kore'nin Muhtemel Balistik Füze Denemesini Duyurdu Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 'muhtemel' bir balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Açıklamada, 'Kuzey Kore'den olası bir balistik füze fırlatıldı. Daha fazla bilgi alır almaz sizi bilgilendireceğiz' denildi.

  • 14.01.2024 14 Oca 09:49 Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığını bildirdi

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı ise füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı. Kuzey Kore'nin bu, 2024 yılında denediği ilk balistik füze olduğu belirtildi.

  • 13.01.2024 13 Oca 23:11 Japonya'da Yanardağ Patlaması

    Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sonucunda can veya mal kaybı yaşanmazken, volkanik hareketlilik uyarı seviyesi yükseltildi.

  • 13.01.2024 13 Oca 20:00 ANA'ya ait uçakta kokpit camında çatlak tespit edildi

    Japonya'nın en büyük hava yollarından biri olan All Nippon Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın kokpit camında çatlak tespit edildi. Uçak, havalandıktan kısa süre sonra geri dönerek iniş yaptı. Çatlak, uçuş kontrolünü veya uçağın basıncını etkilemediği belirtildi.

  • 13.01.2024 13 Oca 12:09 ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları Küresel İttifakı Görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmede küresel barış, güvenlik ve refahı destekleme, Orta Doğu'daki durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tayvan Boğazı ile Güney Çin Denizi'ndeki istikrarın önemi ele alındı. Ayrıca Blinken, Japonya'daki depremler ve Haneda Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili taziye dileklerini iletti. Blinken ayrıca ÇKP Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu ile de görüştü ve ABD vatandaşlarının Çin'de yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

  • 13.01.2024 13 Oca 10:12 Zeytinde hasat sona erdi, rekolte düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

    Zeytinde hasat sona erdi, rekolte düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı sona erdi. Bu yıl rekolte düşük olsa da zeytin ve zeytinyağı fiyatları üreticileri memnun etti. Zeytinyağı litre fiyatı 250 ile 350 lira arasında alıcı bulurken, zeytinin kilogram fiyatı 30 ile 70 lira arasında satıldı. Zeytin toplama işçileri ise günlük 500 ile 750 lira arasında kazanç elde etti. Mut ilçesinde üretilen yağlar Fransa, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediliyor.

  • 13.01.2024 13 Oca 09:31 Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü Etkinlikleri Başladı

    Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü Etkinlikleri Başladı Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü etkinlikleri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Etkinlik kapsamında Japon yönetmen Shinya Kawatsura'nın 'Mayoiga Burnu' filmi gösterildi. Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türk halkının Japonya'da meydana gelen depremlere gösterdiği destekten dolayı minnettar olduğunu belirtti. Kenichi, ilişkilerin 130 yıl öncesine dayandığını ve gelecek nesillere bu dostluğun aktarılması gerektiğini vurguladı. Japon yönetmen Kawatsura ise depremin etkisini filmine yansıttığını ve Türkiye'deki deprem felaketlerini önleme konusunda daha fazla işbirliği olmasını umut ettiğini ifade etti.

  • 13.01.2024 13 Oca 07:49 Japonya, istihbarat toplama uydusu taşıyan roketi uzaya gönderdi

    Japonya, ulusal güvenliği artırma ve doğal afetlere müdahale amacıyla kullanılacak istihbarat toplama uydusu taşıyan H-2A roketini uzaya gönderdi. Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI) ve Japonya Hava-Uzay Ajansının (JAXA) geliştirdiği optik uyduyu taşıyan H-2A roketi, güneybatıdaki Kagoşima'daki Tanegaşima Uzay Merkezinden fırlatıldı. Uydu, Japonya'nın enformasyon toplama kapasitesini sürekli destekleyecek ve ulusal güvenlik ile doğal afetlere müdahale amaçları için kullanılacak.

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