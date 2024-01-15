Son Dakika Japonya Haberleri

- 10:11 Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı
Güney Kore, ABD ve Japonya'nın katılımıyla Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta 9 savaş gemisi yer aldı ve Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefledi.
- 10:00 Tokyo'dan Seattle'a giden uçak, yolcunun kabin görevlisini ısırması nedeniyle geri döndü
- 09:50 Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi
- 08:29 Japonya, depremler sonrası bütçe taslağını revize ederek onayladı
- 08:13 Japonya Dışişleri Bakanı Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini ziyaret etti. Kamikava, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri ile bir araya gelerek Japon dans gösterisi izledi. Kamikava, Ankara Üniversitesi'nin Japon Araştırmaları Merkezi'nin Türkiye'de ilk kurulduğu üniversite olduğunu vurgulayarak öğrencilere Japonya'yı ziyaret etmelerini ve Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri güçlendirmelerini temenni etti.
- 07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
Japonya'nın All Nippon Airways firmasına ait bir uçak, Tokyo-Seattle seferi sırasında bir yolcunun kabin görevlisinin kolunu ısırması sonucu Tokyo'ya geri döndü. Yolcunun uçuşta uyku hapı kullandığını ve olayı hatırlamadığını iddia etti.
- 06:27 Japonya'da Kobe Depremi'nin 29. Yıl Dönümü Anılıyor
- 05:55 Bakan Fidan: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl faaliyete geçecek
- Dün Dün 23:55 Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Faaliyete Geçecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Bakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin çeşitlendirilmesi konularını ele aldı. Ayrıca, terörle mücadelede ortak çabaların yoğunlaştırılması ve İsrail-Filistin durumunun iyileştirilmesi için ortak çalışmaların yapılması konusunda mutabık kalındı.
- Dün Dün 23:34 Japonya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimiz zor durumlarda yardımlaşmaya dayanıyor
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 1890 yılında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasına dayandığını anımsatarak, 'Zor durumlarda birbirimize yardım eden ilişkiler tesis ettik.' dedi. Kamikava, Türkiye ziyaretinde Türk-Japon işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik anlaşmaların imzalanması ve insani yardımların artırılması konularında mutabık kalındığını belirtti.
- Dün Dün 23:33 Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi faaliyete geçecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Fidan, üniversitenin eğitim alanındaki iş birliğinin nişanesi olacağını ve Japonya ile iş birliğinin çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacağını ifade etti. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko ise, depremlerin meydana geldiği ülkeler olarak birbirlerine yardım eden ilişkiler tesis ettiklerini söyledi.
- Dün Dün 23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti
- Dün Dün 22:53 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya ile Gazze konusunda işbirliği yapacaklarını açıkladı
- Dün Dün 21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.
- Dün Dün 21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
- Dün Dün 20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu Kabul Etti
- Dün Dün 15:05 Korean Air yolcu uçağı, Japonya'da park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı
- Dün Dün 14:23 Japonya'da Yolcu Uçağı Park Halindeki Diğer Uçağa Çarptı
Japonya'daki New Chitose Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, park halindeki başka bir yolcu uçağına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, detaylı soruşturma başlatıldı. Bu olay, 2 Ocak'ta meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının ardından gerçekleşti.
- Dün Dün 13:48 Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı
Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda meydana gelen uçak çarpışmasında be kişi hayatını kaybetti. Korean Air ve Cathay Pacific uçakları çarpışırken, Cathay Pacific uçağı park halindeyken Korean Air uçağı tarafından çarptı. Kazada ölen ve yaralananlar hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu olay, Japan Airlines'ın bir sahil güvenlik uçağına çarpmasından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.
- Dün Dün 10:21 Çin, 2024 yılında dış ticaret şirketlerine yurtdışı geziler düzenleyecek
Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT), 2024 yılında dış ticaret şirketlerinin ticari anlaşmalar yapmasına ve pazarlarını genişletmesine destek olmak amacıyla yurtdışı gezileri düzenlemeyi planladığını duyurdu. Bu kapsamda, 1.000'den fazla işletme grubu fuarlara katılmak, pazar araştırması yapmak ve iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere yabancı ülkeleri ziyaret edecek. Öncelikli olarak Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Güney Kore, ASEAN ve Latin Amerika gibi ticari ve ekonomik ortaklara odaklanılacak. Çin'in dış ticareti 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 artarak 41,76 trilyon yuan (yaklaşık 5,88 trilyon ABD doları) seviyesine ulaştı.
- Dün Dün 09:45 Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi
- Dün Dün 08:11 Japonya ve Avustralya, askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor
- Dün Dün 07:49 Japonya'da 2023'te kurumsal iflaslar yüzde 35,2 arttı
- 15.01.2024 15 Oca 17:25 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan ve Japonya Dışişleri Bakanları ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölge ve çevredeki güncel gelişmeler de ele alınacak.
- 15.01.2024 15 Oca 16:52 Japonya'da Tsunami Sonrası 1,9 Kilometrekarelik Alan Sular Altında
- 15.01.2024 15 Oca 11:49 Japonya, Kuzey Kore'nin ateşlediği füze hakkında detayları paylaştı
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin ateşlediği balistik füzenin 500 kilometre mesafe kat ettiğini ve Japon Denizi'ne düştüğünü açıkladı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, bu eylemleri kınadı.
- 15.01.2024 15 Oca 11:06 İşitme Engelli Milli Sporcu Yadigar Talayhan'ın Hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu
Eşinin tavsiyesiyle judoya başlayan 3 çocuk annesi işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor. Brezilya'da bronz madalya kazanan Talayhan, Japonya'da yapılacak olan 2025 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor. Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Talayhan, yeni madalyalar peşinde olduğunu belirtti.
- 15.01.2024 15 Oca 09:53 Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi
- 15.01.2024 15 Oca 09:53 Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor
- 15.01.2024 15 Oca 09:37 Japonya'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu belirtirken, nerede ve ne zaman gözleneceğini önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu ifade etti.
- 14.01.2024 14 Oca 17:09 Japonya, depremzedelere 690 milyon dolar tahsis edecek
- 14.01.2024 14 Oca 13:29 ANA Uçağı Kokpit Camındaki Çatlak Nedeniyle Geri Döndü
- 14.01.2024 14 Oca 10:14 Japonya, Kuzey Kore'nin Muhtemel Balistik Füze Denemesini Duyurdu
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 'muhtemel' bir balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Açıklamada, 'Kuzey Kore'den olası bir balistik füze fırlatıldı. Daha fazla bilgi alır almaz sizi bilgilendireceğiz' denildi.
- 14.01.2024 14 Oca 09:49 Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığını bildirdi
- 13.01.2024 13 Oca 23:11 Japonya'da Yanardağ Patlaması
- 13.01.2024 13 Oca 20:00 ANA'ya ait uçakta kokpit camında çatlak tespit edildi
- 13.01.2024 13 Oca 12:09 ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları Küresel İttifakı Görüştü
- 13.01.2024 13 Oca 10:12 Zeytinde hasat sona erdi, rekolte düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı sona erdi. Bu yıl rekolte düşük olsa da zeytin ve zeytinyağı fiyatları üreticileri memnun etti. Zeytinyağı litre fiyatı 250 ile 350 lira arasında alıcı bulurken, zeytinin kilogram fiyatı 30 ile 70 lira arasında satıldı. Zeytin toplama işçileri ise günlük 500 ile 750 lira arasında kazanç elde etti. Mut ilçesinde üretilen yağlar Fransa, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediliyor.
- 13.01.2024 13 Oca 09:31 Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü Etkinlikleri Başladı
Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü etkinlikleri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Etkinlik kapsamında Japon yönetmen Shinya Kawatsura'nın 'Mayoiga Burnu' filmi gösterildi. Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türk halkının Japonya'da meydana gelen depremlere gösterdiği destekten dolayı minnettar olduğunu belirtti. Kenichi, ilişkilerin 130 yıl öncesine dayandığını ve gelecek nesillere bu dostluğun aktarılması gerektiğini vurguladı. Japon yönetmen Kawatsura ise depremin etkisini filmine yansıttığını ve Türkiye'deki deprem felaketlerini önleme konusunda daha fazla işbirliği olmasını umut ettiğini ifade etti.
- 13.01.2024 13 Oca 07:49 Japonya, istihbarat toplama uydusu taşıyan roketi uzaya gönderdi