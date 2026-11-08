Tokyo\'da Shibuya Halk Festivali\'nde Türk sanatları Yunus Emre çadırında ilgi gördü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 49. Shibuya Halk Festivali'nde Türkiye'nin geleneksel sanatları, kültürü ve dansları tanıtılırken, Türk kültürüne ait etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 49. Shibuya Halk Festivali'nde Türkiye rüzgarı esti. Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nün kurduğu çadırı ziyaret eden misafirler, tezhip ve mozaik lamba atölyelerine katılarak geleneksel Türk sanatlarını deneyimleme şansı buldu. Bazı katılımcılar ise geleneksel Türk zeka ve strateji oyunu Mangala ile eğlenceli anlar yaşadı. Türk danslarının sergilendiği gösteri de izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

"Türkiye'yi ve Osmanlı tarihini çok seviyorum"

Türk ve Osmanlı kültürünü sevdiği için Türkçe öğrenen ve bu nedenle festivalde Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nün çadırını ziyaret ettiğini belirten Japon vatanadaşı Haruto Yamaguchi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türklerle konuşmak için buraya geldim. Türk kültürünü çok seviyorum. Mutfak konusunda ise balık ekmek, çay ve İskender kebap favorim. Ayrıca Osmanlı tarihini seviyorum" şeklinde konuştu.

"Türk bayrağını görünce gurur duyduk"

Tayvan'dan turist olarak Japonya'ya gelen Kaan Akgeç ise "Açıkçası, Türk bayrağını görünce gurur duyduk. Daha sonra hemen uğrayalım ve ziyaret edelim dedik" ifadelerini kullandı.

Tayvanlı Angela Akgeç de eşinin Türk olması sebebiyle daha önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydederek, "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız" dedi.

"Ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz"

Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Halil İbrahim Efe de her sene yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Shibuya Halk Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını vurgulayarak, "Bugün burada halk oyunları gösterimiz, tezhip ile mozaik lamba atölyemiz ve mini quizimizle Shibuyalılarla ve Tokyo'nun geri kalanıyla buluştuk" şeklinde konuştu.

Katılımcılardan çok güzel tepkiler aldıklarının altını çizen Efe, "Her türlü etkinlikte ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.