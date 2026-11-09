Evlat dizisinde peş peşe krizler! Yönetmen değişti, oyunculardan indirim istendi - Son Dakika
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Evlat dizisinde peş peşe krizler! Yönetmen değişti, oyunculardan indirim istendi

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Evlat dizisinde peş peşe krizler! Yönetmen değişti, oyunculardan indirim istendi
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Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı Evlat dizisinde hazırlıklar sürerken dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Önce yayınlanacağı kanal değişen, ardından yönetmen değişikliğiyle karşı karşıya kalan dizide, şimdi de oyunculardan anlaşılan ücretlerinde indirime gitmeleri istendi.

Yeni sezonun merak edilen yapımları arasında yer alan Bozdağ Film imzalı Evlat dizisi, henüz izleyiciyle buluşmadan yaşanan değişikliklerle dikkat çekiyor. İlk olarak Star TV ekranlarında yayınlanması planlanan ancak daha sonra atv'ye geçen yapımda, kamera arkasındaki değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Güçlü oyuncu kadrosuyla hazırlıklarını sürdüren dizide yönetmen koltuğu yeniden el değiştirdi.

YÖNETMEN BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

Hazal Subaşı, Birkan Sokullu, Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay'ın kadrosunda yer aldığı diziden yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ayrıldığı öğrenildi. Projenin yönetmenliği için bu kez M. Çağatay Tosun ile anlaşmaya varıldı. Böylece Evlat dizisi, yayın hayatına başlamadan önce bir yönetmen değişikliği daha yaşamış oldu.

OYUNCULARA ÜCRET İNDİRİMİ TEKLİFİ

Dizideki gelişmeler yalnızca yönetmen değişikliğiyle sınırlı kalmadı. Yapım ekibinin daha önce anlaşma sağlanan oyunculara ücretlerinde indirime gitmeleri yönünde teklif sunduğu öğrenildi. Benzer tekliflerin başka dizi projelerinde de gündeme geldiği belirtilirken Evlat dizisinin oyuncularının bu talebe nasıl karşılık verdiğine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Birkan SokulluHazal SubaşıYönetmenMagazinDiziTVSon Dakika

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