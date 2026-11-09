Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü - Son Dakika
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Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

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Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü
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ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir kadınla yaşadığı yasak aşk casusluk soruşturmasına dönüştü. Eşini aldattığını kabul ederek ailesinden özür dileyen Huang, ABD Kongresi'nin de gündemine geldi. Nvidia yönetimi konuyla ilgili bağımsız soruşturma başlatırken şirketin gizli bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Dünyanın önde gelen yapay zeka çipi üreticilerinden Nvidia, CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatıyla bağlantılı casusluk soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. ABD istihbaratının Çin adına bilgi topladığını belirlediği öne sürülen iş kadını Alice Huang ile yakın ilişki kuran 63 yaşındaki CEO, eşine sadakatsizlik yaptığını kabul etti. Gelişmelerin ardından Nvidia Yönetim Kurulu bağımsız soruşturma başlatırken ABD Kongresi de konunun ulusal güvenlik boyutunu incelemek üzere harekete geçti.

ÇİNLİ KADININ İSTİHBARAT BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre olayın merkezindeki Alice Huang, Singapur merkezli Megaspeed şirketinde üst düzey yöneticilik yaptı. Nvidia'nın önemli müşterilerinden biri olan şirkette görev alan Alice Huang'ın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından Jensen Huang'a yakınlaşmak ve teknoloji şirketinin faaliyetleri hakkında bilgi toplamak amacıyla görevlendirildiği öne sürüldü.

ABD istihbaratının değerlendirmelerine konu olan ilişkinin, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına yönelik kısıtlamalar açısından önem taşıdığı belirtildi. Alice Huang'ın yalnızca şirket hakkında bilgi edinmekle kalmayıp Amerikan yönetiminin teknoloji politikalarını etkilemeye yönelik girişimlerde de bulunmuş olabileceği ifade edildi. Ancak Jensen Huang'ın Çin istihbaratına bilerek yardım ettiğine ilişkin doğrulanmış bir bulgu açıklanmadı.

Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

EŞİNİ ALDATTIĞINI İTİRAF EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Casusluk tartışmalarının büyümesinin ardından Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etti. Eşine sadakatsizlik yaptığını belirten Huang, davranışlarının ailesine zarar verdiğini söyledi.

Huang, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşime sadakatsizlik yaptım. Davranışlarım ona ve çocuklarımıza zarar verdi. Yaptığımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm."

Ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür dileyen Huang, yaşananların bütün sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı. Nvidia'ya liderlik etmenin hayatındaki en büyük ayrıcalıklardan biri olduğunu belirten CEO, çalışanlarının ve hissedarlarının güvenini yeniden kazanmak için çaba göstereceğini ifade etti.

NVIDIA BAĞIMSIZ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı resmi açıklamayla Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin araştırılacağını duyurdu. Soruşturmanın bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından yürütüleceği, komiteye şirket dışından hukuk danışmanlarının destek vereceği belirtildi.

Şirket yönetimi, mevcut bilgiler doğrultusunda ABD'nin ulusal güvenliğinin veya Nvidia'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını açıkladı. Buna rağmen bütün bilgilerin inceleneceği vurgulanırken Huang'ın da soruşturmaya tam destek vereceği bildirildi.

Nvidia yönetimi, Huang'a duyduğu güvenin sürdüğünü ve CEO'nun soruşturma boyunca görevine devam edeceğini de açıkladı.

Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

ABD KONGRESİ HAREKETE GEÇTİ

Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen kadınla ilişkisi, ABD Kongresi'nde de ulusal güvenlik tartışmalarına yol açtı. Temsilciler Meclisi'ndeki üç komitenin Cumhuriyetçi başkanları, Huang'dan 18 Kasım'da yapılması planlanan kapalı oturumda bilgi vermesini istedi.

Kongre üyeleri, Çin'in Amerikan teknolojilerine erişimi ve hassas şirket bilgilerinin korunması konusunda endişelerini dile getirdi. İncelemede Huang'ın Alice Huang ile ilişkisi sırasında Nvidia'ya ait bilgilerin üçüncü taraflara aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi hedefleniyor.

TRUMP'TAN JENSEN HUANG AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump da tartışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Huang ile son gelişmeler hakkında görüşmediğini belirten Trump, Nvidia CEO'sunun çalışmalarından övgüyle söz etti.

Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Trump, Huang'ın ülke için önemli işler yaptığını ifade ederken konuyla ilgili her şeyin yolunda olmasını umduğunu söyledi. Nvidia yönetimi ise soruşturmanın şirketin faaliyetlerini aksatmayacağını ve Huang'ın CEO olarak görevini sürdüreceğini yineledi.

ÇİN CASUSLUK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Jensen Huang'ın istihbarat amacıyla hedef alındığı yönündeki suçlamaları reddetti. Nvidia da daha önce Huang'ın Alice Huang ile görüşmelerini olağan müşteri ilişkileri kapsamında değerlendirmişti.

Şirketin başlattığı bağımsız soruşturma sürerken gizli bilgilerin Çin'e aktarıldığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu açıklanmadı. Gözler şimdi Nvidia'nın soruşturmasından çıkacak sonuçlara ve ABD Kongresi'nde yapılması planlanan görüşmeye çevrildi.

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