Son Dakika Ceo Haberleri

15:16 MHP'li Tefenni Belediyesi, İlçedeki Zincir Market Şubesinin Önüne, Üzerinde Devlet Bahçeli'nin Sözlerine Yer Verilen Reklam Panosu Yerleştirdi Burdur’da, MHP’li Tefenni Belediyesi, ilçedeki BİM şubesinin önüne, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerine yer verilen bir reklam panosu yerleştirdi. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, “Yıllardır örgütlenip milleti, hükümeti ve siyasi partileri terbiye etmeye çalışan bazı üç harfliler, hadlerini aşmış, kirli dillerini Sayın Genel Başkan’ımıza ve aziz Türk milletine uzatmaya kalkmıştır. Ülkücü hareketin liderine ve aziz Türk milletine uzanan o kirli dilleri kesmek bizim asli görevimizdir” dedi.

12:38 Elon Musk'tan çöken kripto para borsası FTX hakkında bomba iddia: 40 milyon dolar değil, 1 milyar doların üzerinde parayı kayıt dışı olarak aktardılar Tesla CEO'su ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, çöken kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Bankman-Fried'in ABD seçimlerinde Demokrat Parti'ye 40 milyon dolar değil 1 milyar doların üzerinde parayı kayıt dışı olarak aktardığını öne süren Musk, "Para bir yere gitti, peki nereye gitti?" dedi.

01:16 Cyberpunk 2077 Game of the Year Sürümü 2023'te Çıkış Yapacak Cyberpunk 2077 Game of the Year sürümü 2023 yılında çıkış yapacak. CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski oyunun yeni sürümü hakkında konuştu.

13:24 SPOR Westerlo 2'nci Başkanı Hasan Çetinkaya Kaliteli isimler transfer ettik SPOR Westerlo 2'nci Başkanı Hasan Çetinkaya Kaliteli isimler transfer ettikBelçika'da yabancı yatırımcılar arasında örnek gösteriliyoruzOlgucan KALKAN / Belek,(ANTALYA),(DHA)- Westerlo 2'nci Başkanı Hasan Çetinkaya, Sadece Türk oldukları için değil, yeterlilikleri, kaliteleri, önemli...

12:45 YENİ NESİL İŞ DÜNYASININ KODLARI? BURSA'DA KONUŞULDU TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, 'Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları' konulu teknoloji zirvesi düzenledi.

11:24 Söyleşi: İsviçre Markası Bally, Çin'deki Varlığını Daha da Artırmayı Hedefliyor Martina Fuchs MİLANO, 3 Aralık (Xinhua) -- İsviçre'nin lüks markası Bally'nin CEO'su Nicolas Girotto, yakın zamanda İtalya'nın moda başkentinde Xinhua'ya verdiği söyleşide şirketin fiziksel perakende ve elektronik ticaretin birarada kullanımıyla Çin'deki varlığını daha da artırmayı...

01:21 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, "geleneksel medya yalnızca gerçeği kontrol ederek veya gerçeği savunarak hakikat ötesinin paralel evrenine karşı hayati bir rol oynayabilir.

20:45 Paris'te polisle grevdeki çalışanlar arasında arbede yaşandı Fransa'da başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin merkezi önünde toplanan göstericiler ve polis arasında yaşanan arbedede 1 eylemci başından yaralandı.

12:55 Çetin Arık, TMSF'nin Kayyum Atadığı Şirketleri TBMM Gündemine Getirdi: "15 Milyon İnsanın Yaşadığı İstanbul'da Canikli'nin Danışmanları ve... CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konularak kayyum atanan şirketlerde usulsüzlüklerin yaşandığını, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin bu şirketlere şoförü, danışmanı ve yeğeninin arkadaşlarını kayyum olarak atadığını ileri sürdü. Konuyla ilgili araştırma önergesi hazırladığını belirten Arık, “15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da Canikli'nin adresinden başka adres yok mu? 80 milyonluk Türkiye'de Canikli'nin danışmanları ve yeğeninin kankalarından başka kimse yok mu?” dedi.

12:54 Tesla, Elektrikli Kamyonu Semi'nin İlk Partisini Teslim Etti SAN FRANCİSCO, 2 Aralık (Xinhua) -- Tesla, Perşembe günü şirketin ABD'nin Nevada eyaletinin Sparks kentindeki giga fabrikasındaki düzenlenen bir törenle elektrikli kamyonu Semi'nin ilk partisini PepsiCo'ya teslim etti.

12:45 İGA İstanbul Havalimanı'ndan, Tayland ve Vietnam'da "Kardeş Havalimanı" anlaşması İGA İstanbul Havalimanı, Tayland Havalimanları (Airports of Thailand-AOT) ve Vietnam Havalimanları Şirketi (Airports Corporation of Vietnam) ile "Kardeş Havalimanı Mutabakat Zaptı"na imza attı.

22:04 Yeşil Kanal, Kenya'nın Çin'e Avokado İhracatını Kolaylaştırıyor Kenya, taze ürünlerin ihracatı için bitki sağlığı gereklerine ilişkin imzalanan bir protokolün ardından Ağustos ayında Çin'e taze avokado ihracatına başladı.

20:43 İspanya Endülüs'te 3 milyar avroluk yeşil hidrojen üretimi projesi açıklandı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, İspanyol enerji şirketi Cepsa'nın önderliğinde ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde 3 milyar avroluk yeşil hidrojen üretimi projesi açıkladı.

15:20 Enerjisa Üretim, Akhisar RES'i bünyesine katarak kurulu gücünü 3 bin 727 megavata çıkardı Enerjisa Üretim, Manisa Akhisar'da bulunan Akhisar Rüzgar Enerji Santrali'ni (RES) bünyesine katarak rüzgar enerjisindeki mevcut kurulu gücünü 332 megavata, toplam kurulu gücünü ise 3 bin 727 megavata yükseltti.

13:12 Uzmanından artan kasko maliyetlerine karşı öneriler Pandemi ve ardından global çapta yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar, yedek parça ve işçilik maliyetlerini artırdı.

12:24 Amazon Bu Yılın Tatil Alışveriş Hafta Sonunda En Büyük Satışını Gerçekleştirdi SAN FRANCİSCO, 1 Aralık (Xinhua) -- Amazon Çarşamba günü yaptığı açıklamayla bu yıl Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki Şükran Günü tatili alışveriş hafta sonunda şimdiye kadarki en yüksek satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

11:22 Futbolun en prestijli kupası İtalya'da üretiliyor Futbolda milli takımlar seviyesinde en üst organizasyon olan FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma seremonide verilen ikonik kupa ve kopyaları İtalya'da üretiliyor.

11:21 LastPass yine hacklendi! Parolalar çalındı mı? Parola saklama denildiğinde ilk akla gelen çözümlerden LastPass ikinci kez hacklendi. İşte şirketin resmi açıklaması!

10:54 TFF Başkanı Büyükekşi: "İzmir, benim için çok önemli" - TFF Başkanı Büyükekşi: "İzmir, benim için çok önemli" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfı ziyaretinde, "İzmir'de 100 yılı aşan kulüplerimiz var. Bu çok önemli bir değer. İzmir, benim için her yönü ile çok önemli bir şehir" dedi.

03:04 New York Times DealBook Zirvesi ABD'nin New York kentinde New York Times DealBook Zirvesi düzenlendi.

21:30 TBMM'de Tütün Tartışması… Veli Ağbaba: "Sen Reisten Gizli Gizli Marlboro'yı İç Ama Adıyaman'ın Tütününe Yasak Getir" TBMM Genel Kurulu’nda Tütün Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve AKP’li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Ağbaba’nın konuşması devam ederken AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy’un laf atması üzerine Ağbaba, Özsoy’a, “Sen American Tobacco’nun adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli Marlboro’yu iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah’tan korkun. Buradan sesleniyorum Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunlar ekmeğinizin düşmanı, bunlar sizin düşmanınız bunları tanıyın. Buradan söz veriyoruz önümüzdeki yıl iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına verilen cezayı kaldırmak. Bizim namus sözümüz olsun. Ama Adıyamanlı kardeşim siz Amerika’daki Abraham’ın yanında mısınız? Adıyaman’daki Abuzer dayının yanında mısınız? Ben size söyleyeyim bu kanunla Abraham’ın yanındasınız. Bundan daha büyük ihanet olmaz” dedi.

21:00 İngiltere'de ambulans çalışanlarından grev çağrısı İngiltere ve İngiltere'ye bağlı Wales'te, 10 binden fazla ambulans çalışanı yetersiz maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapılması için oy kullandı.

17:21 Amazon sayesinde herkes "analiz" yapabilecek! Amazon'un yaptığı yenilik analist olmanıza gerek kalmaksızın iş dünyasındaki değişimleri tahmin edebilmenizi amaçlıyor.

13:21 BMW'nin paylaşımında Gemlik detayı! Togg'a nispet mi? Otomobil devi BMW'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki Togg Gemlik detayı dikkatleri çekti. Bunun üzerine bakan Varank'tan yanıt geldi.

10:55 "Habermetre 21 - 27 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri" Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü", "Yeni Yatırımlar" ve "Sürdürülebilirlik" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

19:34 Çinli Otomobil Üreticisi Chery, İspanya'nın Katalonya Bölgesinde Yeni Bir Fabrika Açmanın Uygulanabilirliğini Değerlendirecek Çinli otomobil üreticisi Chery'den bir heyet, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde yeni bir fabrika açmanın uygulanabilirliğini incelemek üzere Pazartesi günü Barselona'ya geldi.

14:25 Xiaomi 13, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı! İşte pil ömürleri Xiaomi, 1 Aralık'ta tanıtacağı Xiaomi 13 serisinin pil ömrü test sonucunu paylaştı. Test sonucuna göre seri, iPhone 14 Pro Max'i geçti.

14:01 Enerji krizi yaşayan Avrupa alternatiflere yöneldi! Katar, 2026'dan itibaren Almanya'ya doğal gaz tedarik edecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğurduğu enerji krizi Avrupa ülkelerini alternatiflere zorluyor. Bu kapsamda Katar devlet doğal gaz şirketi QatarEnergy, 2026 yılından itibaren 15 yıl süreyle Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz olan LNG ihraç etmek için ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaştı.

13:06 Ferrari'de Binotto ile yollar ayrılıyor Formula 1 ekiplerinden Ferrari, takım patronu Mattia Binotto ile yıl sonu itibariyle yolların ayrılacağını duyurdu.

12:47 Quick Sigorta'nın "Söz Verdiğimiz Gibi" temalı acenteler toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti Quick Sigorta tarafından düzenlenen "Söz Verdiğimiz Gibi" temalı acenteler toplantısı, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu'nun yaptığı söyleşi ile başladı.

11:37 Elon Musk, Apple'ın pazar gücüne savaş açtı Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, iPhone üreticisi Apple'ı hedef alarak ABD merkezli teknoloji şirketini, pazar gücünü kötüye kullanmakla suçladı.

11:17 Göztepe'de Ankersen'den yaralı taraftara ziyaret SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen, pazar günü eşi görülmemiş tribün terörü yüzünden yarıda kalan Altay maçında deplasman tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden yaralanan taraftar Mehmet Çakır'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

09:53 Koç Holding orman yangınlarıyla mücadelede küresel sorumluluk üstleniyor Koç Holding, Türkiye ve dünyada orman yangınlarıyla mücadeleye somut katkı sağlayacak yapay zeka temelli bir modelin geliştirilmesinde küresel sorumluluk üstleniyor.

00:51 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple'a savaş açtı: Bizi tehdit ediyorlar Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'a savaş açtığını ilan etti. Şirketin Twitter'a reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu belirten Musk, Apple tarafından tehdit edildiklerini belirterek, "Apple, Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ediyor ama nedenini söylemiyorlar" dedi.

14:31 Perihan Savaş ve Suat Suna öğretmenlerle buluştu Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğretmenler ile oyuncu Perihan Savaş ve sanatçı Suat Suna'yı bir araya geldi.

11:30 Yurtiçi Kargo kıdemli personellerini ödüllendirdi Geleneksel kıdem ödülleri törenlerini tamamlayan Yurtiçi Kargo, Türkiye Genelinde 2 bin çalışanını ödüllendirdi.

16:27 Binance kullanıcı şeffaflığı için bir adım daha attı Dünyanın lider blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance'den şeffaf tutumunu ortaya koyan bir hamle daha geldi.

16:23 Koç Topluluğu'nun Geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 30'uncusu gerçekleşti Koç Topluluğu'nun geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 30'uncusu yurt içindeki ve yurt dışındaki 10 bini aşkın bayi ve yetkili servisin katılımıyla dijital ortamda yapıldı.

15:20 Karma Türkiye, tüm uygulama mağazalarında yerini aldı Yerli sesli içerik, podcast ve radyo platformu Karma Türkiye tüm uygulama mağazalarında yerini aldı.

13:11 Albayrak Grubu 9 şirketiyle Great Place to Work Sertifikası aldı İnşaat, sanayi, medya, hizmet, kağıt ve lojistik sektörlerinde 20'den fazla sektörde Türkiye ekonomisine katkı veren Albayrak Grubu, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda geçtiğimiz yıl Türkiye'de...

12:19 Tofaş Ar-Ge ağı genişliyor Tofaş’ın Ar-Ge yetkinliklerini arttırma stratejisi kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) devreye aldığı ürün geliştirme ve yazılım şubesi faaliyete başladı.

12:19 Karsan'dan Endonezya'da stratejik iş birliği! İleri teknolojili mobilite çözümleri, değerli global iş birlikleri ve aldığı uluslararası ödüllerle dikkat çeken Karsan, dünyanın her noktasında iş birliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

12:07 Antalya 2023 turizminde yeni rekorlar kıracak Antalya 2023 turizminde yeni rekorlar kıracak Eskiden varak bir avize, deri koltuk olan lüks, şu anda bir ağacın kabuğuna dokunabilmek, yalınayak ahşabın üzerinde yürüyebilmeye döndü -Turizmci Korhan Alşan: "Önümüzdeki yıllar içinde erken rezervasyon satışları başladı, Türkiye 2023 yılında...

10:50 CarrefourSA, kişi başı balık tüketimini artırmaya odaklandı CarrefourSA, kişi başı balık tüketimini artırmaya odaklandıİSTANBUL CarrefourSA balık alanında yatırımlarını sürdürüyor.

10:24 Togg'u test ettik! – İşte tüm merak edilenler! Lansmanda ilk test sürüşünü yaptığımız Togg'u bu sefer daha detaylı sürüp sınırlarını zorladık. Togg'u test ettik, işte tüm merak edilenler.