COP31 CEO’su Fatma Varank, Mavi Bölge’deki Türkiye Kadın Pavilyonu’nu açtı

COP31 CEO’su Fatma Varank, Mavi Bölge’deki Türkiye Kadın Pavilyonu’nu açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 CEO'su ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katkısıyla hazırlanan pavilyonda uzman kadınlar sunum yapacak; iklim krizinin toplumsal etkileri, sağlık ve gıdaya erişim ele alınacak.
COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, iklim diplomasisinde kadın liderliğini ve yerel üretim gücünü küresel gündeme taşıyacak Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan pavilyonda alanlarında uzman kadın otoriteler sunumlar gerçekleştirecek, sağlık ve gıdaya erişimden iklim krizinin toplumsal etkilerine kadar pek çok kritik başlık bu alanda ele alınacak.
Kaynak: İHA
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