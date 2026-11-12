Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

ABD’nin Washington eyaletinde Beyaz Saray’a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik kordonu oluşturduğu ve FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

İŞTE BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bölgeden de ilk görüntüler gelmeye başladı. Saldırıdan sonra çok sayıda polisin bölgeye sevk edildiği, sokaklarda hareketlilik yaşandığı görüldü.