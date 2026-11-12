Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki evde saklandığı tespit edildi.

HALIYA SARILI CESET BULUNDU

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Sültülüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bir 4 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, halıya sarılı erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Cesedin sarılı bulunduğu halı da incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"CESET KOKUSUNDAN POLİSİ ARAMIŞLAR"

Mahalleli Murat Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada birkaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orada bulunmuş. Ceset bulunmuş. Halıya sarılı bulunmuş. Kokudan polise ihbar edilmiş" dedi.