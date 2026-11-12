Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haber Videosu

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelilerinin verdiği ifadelerin ardından tespit edildiği öğrenildi. Cesedin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki evde saklandığı tespit edildi.

HALIYA SARILI CESET BULUNDU

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Sültülüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bir 4 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, halıya sarılı erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Cesedin sarılı bulunduğu halı da incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Halıya sarılı ceset,

"CESET KOKUSUNDAN POLİSİ ARAMIŞLAR"

Mahalleli Murat Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada birkaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orada bulunmuş. Ceset bulunmuş. Halıya sarılı bulunmuş. Kokudan polise ihbar edilmiş" dedi.

Kuruçeşme'de iş yerine silahlı saldırı: 23 şüpheli daha gözaltındaKuruçeşme'de iş yerine silahlı saldırı: 23 şüpheli daha gözaltında İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulunduİstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA
KuruçeşmeBeşiktaş3. SayfaBeyoğluGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Tam mafya ülkesiyiz,kurtlar vadisindeki tüm sahneler gerçek???idam cezası mutlaka çıkartılmalı!! 0 0 Yanıtla
  • Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Ülke çetelerden geçilmiyor, umarım tez elden toplanır cezaları kesilir 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 17:47:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android