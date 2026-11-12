Beyoğlu Sütlüce'deki evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu, inceleme sürüyor - Son Dakika
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Beyoğlu Sütlüce'deki evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu, inceleme sürüyor

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Beyoğlu Sütlüce\'deki evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu, inceleme sürüyor
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Beyoğlu Sütlüce\'deki evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu, inceleme sürüyor
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Beyoğlu Sütlüce'deki bir evin içerisinde halıya sarılı halde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beyoğlu Sütlüce'de bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE POLİSE HABER VERİLDİ

Olay, Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binadan kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kokunun yayıldığı eve girdiklerinde halıya sarılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı.

SABAH SAATLERİNDE GÖRDÜĞÜ KİŞİLERİ ANLATTI

Olayın yaşandığı bölgede bulunan Murat Bayatlı, sabah saatlerinde dikkatini çeken bir durumu anlattı. Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış" dedi.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği ve ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeİstanbulBeyoğluCinayetGüncelPolisSon Dakika

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