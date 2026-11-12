Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede - Son Dakika
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Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

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Bir zamanlar Haaland\'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
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Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland ile 2016 yılında Ege Kupası'nda karşı karşıya gelen Türk futbolcu Malik Karaahmet'in kariyer yolculuğu dikkat çekiyor. Haaland'lı Norveç'e gol atan ve Türkiye'nin şampiyon olduğu turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Karaahmet, bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor'da forma giyiyor.

Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri haline gelen Erling Haaland ile Türk futbolcu Malik Karaahmet'in yolları 10 yıl önce İzmir'de kesişti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 18-23 Ocak 2016 tarihlerinde düzenlenen 17. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda karşı karşıya gelen iki genç futbolcu, sonraki yıllarda birbirinden oldukça farklı kariyerlere sahip oldu. Haaland, Manchester City ile dünya futbolunun zirvesine çıkarken, o turnuvada Norveç'e gol atan ve gol krallığı yaşayan Karaahmet'in yolu Muşspor'a uzandı.

HAALAND'LI NORVEÇ'İ YIKTI

19 Ocak 2016'da İzmir Atatürk Stadyumu 2 No'lu Yan Saha'da oynanan Türkiye-Norveç karşılaşmasında Malik Karaahmet, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Eintracht Frankfurt altyapısında forma giyen genç futbolcu, oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırarak Türkiye'nin Norveç'i 2-1 mağlup etmesinde önemli rol oynadı. O dönem Bryne FK altyapısında oynayan Erling Haaland da Norveç'in kadrosunda yer alıyordu.

HAALAND ELENDİ, MALİK GOL KRALI OLDU

Haaland'ın formasını giydiği Norveç, grup aşamasını 1 puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Türkiye ise yoluna devam ederek şampiyonluğa ulaştı. Çekya karşısında da gol atan Malik Karaahmet, ABD'nin 3-1 mağlup edildiği final karşılaşmasının açılış golünü kaydetti. Turnuvayı 3 golle tamamlayan genç forvet, şampiyonluk kupasının yanı sıra gol krallığı unvanını da kazandı.

Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

BİRİ MANCHESTER CITY'YE, DİĞERİ MUŞSPOR'A

Ege Kupası'nın ardından Erling Haaland'ın kariyeri hızla yükseldi. Norveçli golcü, Bryne'nin ardından Molde, Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund formalarını giydi. 2022 yılında Manchester City'ye transfer olan Haaland, Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde gol rekorlarına imza atarken İngiliz kulübüyle 2034 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Malik Karaahmet ise Eintracht Frankfurt altyapısındaki performansının ardından Ağustos 2018'de Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılıların A takımında resmi maçta süre alamayan futbolcu, 2019 yılında Kırklarelispor'a geçti. Karaahmet, sonraki yıllarda Ankara Keçiörengücü, Düzcespor, Nevşehir Belediyespor, Çorum FK, Çankaya SK ve Kuşadasıspor gibi takımlarda forma giydi.

MUŞSPOR İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

2024-2026 yılları arasında Aliağa FK'da görev yapan Malik Karaahmet, İzmir temsilcisiyle TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşayarak takımının 2. Lig'e yükselmesine katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2026'da TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muşspor'a transfer oldu. Karaahmet'in sarı-beyazlı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

"HAALAND'LA YENİDEN KARŞILAŞMAK İSTERİM"

Malik Karaahmet, Nisan 2026'da verdiği bir röportajda kariyerinde yaşadığı kırılmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Altyapı dönemindeki yanlış menajer yönlendirmelerinin gelişimini olumsuz etkilediğini belirten futbolcu, 2016 Ege Kupası'nda yaşadığı gol krallığını unutamadığını söyledi. Karaahmet, Norveçli yıldızla ilgili "Haaland'la yeniden aynı sahada mücadele etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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    Yorumlar (1)

  • Benim O Benim O:
    Demek ki birisi daha çok emek vermiş, kendini daha da geliştirmiş. Diğeri de büyük takıma transfer oldum deyip yatmıştır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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