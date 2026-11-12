6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fransa'da 66 yaşındaki Yann de C., 5 yıl boyunca 6 kadına uyku ilacı vererek tecavüz ettiği ve saldırıları kameraya kaydettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Bilgisayarında mağdurların isimleriyle oluşturulmuş dosyalarda çok sayıda fotoğraf ve video bulunan sanık, 3 kadına tecavüz ettiğini kabul etti. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın davasında kararın 19 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Fransa'nın güneyindeki Gard vilayetinde, 2018-2023 yılları arasında 6 kadına uyku ilacı vererek tecavüz etmekle suçlanan 66 yaşındaki Yann de C.'nin yargılanmasına başlandı. Gard Bölge Mahkemesinde görülen davada sanığın, kadınları ilaçla uyuttuktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu ve bu anları kayda aldığı belirtildi.

Olay, mağdurlardan birinin arkadaşının ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından 2023 yılında gözaltına alınan sanık hakkında soruşturma başlatıldı.

BİLGİSAYARINDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Sanığın bilgisayarında yapılan incelemelerde, mağdurların isimlerine göre düzenlenmiş dosyalar içerisinde çok sayıda fotoğraf ve video ele geçirildi. Görüntüler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda, olayların yaşandığı dönemde 19 ila 30 yaşlarında olan 6 kadının kimliği belirlendi.

Yargılama sırasında sanık, 3 mağdura yönelik tecavüz suçlamasını kabul etti. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen Yann de C. ile ilgili mahkeme kararının 19 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

AKILLARA GISELE PELICOT DAVASINI GETİRDİ

Fransa'daki dava, ülkede büyük yankı uyandıran Gisele Pelicot olayını da hatırlattı. Dominique Pelicot, eşi Gisele Pelicot'yu 10 yıl boyunca ilaçla bayıltarak internet üzerinden bulduğu 50'den fazla erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakmıştı.

2024 yılında görülen davada Dominique Pelicot 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava, Fransa'da cinsel şiddetle mücadele konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açmış ve çok sayıda mağdurun adalete başvurmasını teşvik eden toplumsal bir hareketin simgelerinden biri olmuştu.

Kaynak: AA
3. SayfaFransaGüncelHakimDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber Evinin çatısında ölü bulundu Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
11:27
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 12:43:11. #7.13#
SON DAKİKA: 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android