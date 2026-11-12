6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

Fransa'nın güneyindeki Gard vilayetinde, 2018-2023 yılları arasında 6 kadına uyku ilacı vererek tecavüz etmekle suçlanan 66 yaşındaki Yann de C.'nin yargılanmasına başlandı. Gard Bölge Mahkemesinde görülen davada sanığın, kadınları ilaçla uyuttuktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu ve bu anları kayda aldığı belirtildi.

Olay, mağdurlardan birinin arkadaşının ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından 2023 yılında gözaltına alınan sanık hakkında soruşturma başlatıldı.

BİLGİSAYARINDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Sanığın bilgisayarında yapılan incelemelerde, mağdurların isimlerine göre düzenlenmiş dosyalar içerisinde çok sayıda fotoğraf ve video ele geçirildi. Görüntüler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda, olayların yaşandığı dönemde 19 ila 30 yaşlarında olan 6 kadının kimliği belirlendi.

Yargılama sırasında sanık, 3 mağdura yönelik tecavüz suçlamasını kabul etti. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen Yann de C. ile ilgili mahkeme kararının 19 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

AKILLARA GISELE PELICOT DAVASINI GETİRDİ

Fransa'daki dava, ülkede büyük yankı uyandıran Gisele Pelicot olayını da hatırlattı. Dominique Pelicot, eşi Gisele Pelicot'yu 10 yıl boyunca ilaçla bayıltarak internet üzerinden bulduğu 50'den fazla erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakmıştı.

2024 yılında görülen davada Dominique Pelicot 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava, Fransa'da cinsel şiddetle mücadele konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açmış ve çok sayıda mağdurun adalete başvurmasını teşvik eden toplumsal bir hareketin simgelerinden biri olmuştu.