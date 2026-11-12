Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Milyonlarca emeklinin ocak zammı için geri sayım sürerken, en düşük emekli maaşını artıracak yeni formül ortaya çıktı. Üzerinde çalışıldığı belirtilen seçeneğe göre, mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük aylığa önce yüzde 10 enflasyon artışı, ardından 5 bin TL seyyanen zam yapılması değerlendiriliyor. Bu formülün hayata geçirilmesi halinde en düşük emekli maaşı 30 bin 907 TL'ye ulaşacak. Masadaki diğer seçeneklerle birlikte 35 bin TL'ye kadar artış ihtimali de değerlendiriliyor.

Ocak ayında yapılacak maaş artışını bekleyen milyonlarca emekli için yeni düzenleme seçenekleri değerlendiriliyor. Dört aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla zam oranlarının belirlenmesine iki veri kalırken, hükümetin üzerinde çalıştığı belirtilen ek artış formülleri de netleşmeye başladı. Sabah yazarı Faruk Erdem'in aktardığına göre, enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam, refah payı ve prim esaslı kademeli artış seçenekleri üzerinde duruluyor.

OCAK ZAMMI İÇİN İKİ ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler kasım ve aralık verilerine çevrildi. Yılın son iki ayına ilişkin rakamların da belli olmasıyla emeklilerin ocak ayında alacağı enflasyon artışı kesinleşecek.

Mevcut beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 8 civarında artış alabileceği hesaplanıyor. Ancak bu oranlar henüz kesinleşmiş değil.

SEYYANEN ZAMDA KADEMELİ ARTIŞ FORMÜLÜ

Enflasyon artışına ek olarak yapılabilecek iyileştirmelerde farklı kriterlerin uygulanması değerlendiriliyor. Daha önceki refah payı düzenlemelerinde eşit oranlı artışlar yapılırken, yeni seyyanen zam formülünde kademeli bir sistem üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Bu kapsamda emeklilerin prim gün sayısı, ödedikleri prim miktarı ve emeklilik şartları dikkate alınabilecek. Böylece 3 bin 600 gün ve asgari ücret üzerinden prim ödeyerek emekli olanlarla, 7 bin gün boyunca yüksek prim ödeyenlerin ek artışları farklılaşabilecek. Değerlendirilen formülde daha fazla prim ödeyen emeklinin daha yüksek ek ödeme alması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30-35 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

Çalışmalarda en düşük emekli maaşının artırılması da önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Halen 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yüzde 10'luk enflasyon artışıyla 25 bin 907 TL seviyesine yükselmesi hesaplanıyor.

Ancak değerlendirilen seçenekler yalnızca enflasyon artışıyla sınırlı değil. En düşük emekli maaşının 30 bin ile 35 bin TL arasına çıkarılmasına yönelik formüller üzerinde de durulduğu belirtiliyor.

5 BİN TL SEYYANEN ZAM YAPILIRSA NE OLACAK?

Örnek hesaplamaya göre mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşı, yüzde 10 enflasyon artışıyla 25 bin 907,20 TL'ye yükselecek. Bu tutara 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi halinde en düşük aylık 30 bin 907,20 TL'ye ulaşacak.

Söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararını değil, üzerinde çalışıldığı belirtilen olası senaryoları gösteriyor. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasal değişiklik yapılması gerekiyor.

REFAH PAYINDA YÜZDE 10-15 SEÇENEĞİ

Emeklilerin gelirlerini artırmak amacıyla değerlendirilen bir diğer seçenek ise refah payı. Faruk Erdem'in aktardığına göre, geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde yüzde 10 ile yüzde 15 arasında refah payı verilmesi de masadaki alternatifler arasında bulunuyor.

Refah payının enflasyon artışına eklenmesi halinde zamların kök maaşlar üzerinden hesaplanması bekleniyor. Kök maaşı belirlenen en düşük aylığın altında kalan emekliler için ise Hazine desteğinin devam etmesi gerekecek.

KÖK MAAŞ VE HAZİNE DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?

Mevcut sistemde kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan kişilere aradaki fark Hazine tarafından ödeniyor. Yeni düzenlemede de taban aylığın artırılması halinde bu desteğin sürdürülmesi değerlendiriliyor.

Emeklilerin alacağı kesin zam oranları kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ek zam, refah payı ve seyyanen artış seçeneklerinin uygulanıp uygulanmayacağı ise yapılacak değerlendirmeler ve alınacak kararlarla netleşecek.

Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyorEmekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Seyyanen zamEmekli ZammıEkonomiZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti
9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti Yıllar sonra havalimanının sesi oldu 9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti! Yıllar sonra havalimanının sesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
Gökhan Töre’nin şampiyonluk madalyaları satışta Sessizliğini bozdu Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama Patron için ev hapsi kararı 18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı
Macron’un gözleri önünde iki asker yere yığıldı Tören yarıda kesildi Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:47
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:11
Bu nereden çıktı şimdi Taraftarı endişelendiren haber
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
07:41
Nvidia CEO’su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması Bu kez şirketin başkan yardımcısı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı
07:32
Pakistan’da polis konvoyuna kanlı pusu 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Pakistan'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
07:07
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim Tabelalar değişti
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti
06:55
Güllü davasında Sultan Nur Ulu’dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
06:50
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
03:12
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama Patron için ev hapsi kararı
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı
23:48
İtalya Başbakanı Meloni, anonim e-postayla yapılan okul tehdidine tepki gösterdi
İtalya Başbakanı Meloni, anonim e-postayla yapılan okul tehdidine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 09:26:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android