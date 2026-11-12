Pakistan\'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, 11 Kasım'da polis ekiplerine yönelik kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Yerel yönetimle birlikte yasa dışı altın madenciliğine karşı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, dönüş yolunda silahlı militanların pususuna düştü. Saatlerce süren çatışmada toplam 28 kişi hayatını kaybetti.

POLİS ARAÇLARINI ATEŞE VERDİLER

Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırganlar, Kohat'ın Darbukach bölgesinde polis araçlarına yüksek noktalardan ateş açtı. Saldırıda aralarında Emniyet Müdür Yardımcısı Haider Zaman ile polis müfettişi Mukhtar Ahmed'in de bulunduğu 10 polis yaşamını yitirdi. Beş polis aracı ateşe verilirken, yaralanan 12 polis hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle saatlerce süren çatışmalarda 18 militan öldürüldü. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, saldırganlara yönelik operasyon başlatıldı.

SALDIRIYI PAKİSTAN TALİBANI ÜSTLENDİ

Saldırının ardından Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), yaptığı açıklamayla eylemin sorumluluğunu üstlendi. Hayber Pahtunhva polisi ise saldırganların yasa dışı altın madenciliği yapan suç gruplarıyla bağlantılı hareket ettiğini açıkladı.

Polis yetkilileri, militanlarla suç örgütleri arasında organize bir iş birliği bulunduğunu savundu. Ancak bu grupların yabancı güçlerin yönlendirmesiyle hareket ettiği yönündeki açıklamaları destekleyen herhangi bir kanıt kamuoyuyla paylaşılmadı.

ALTIN MADENCİLİĞİ OPERASYONUNDAN DÖNÜYORLARDI

Saldırının yaşandığı bölgede yasa dışı altın çıkarma faaliyetlerine karşı bir süredir önlemler alınıyordu. Kohat yönetimi, saldırıdan bir gün önce bazı madencilik alanlarında iş makinelerinin bulundurulmasına yönelik 60 günlük yasak getirmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden polisler için başsağlığı mesajı yayımladı. Hayber Pahtunhva Valisi Faisal Karim Kundi de saldırının sorumlularının adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDA GERİLİM

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki bölgelerinde son dönemde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. Pakistan Talibanı, Afgan Talibanı'ndan ayrı bir örgüt olmasına rağmen iki yapı arasında yakın ilişkiler bulunuyor.

İslamabad yönetimi, Afganistan'daki Taliban hükümetini TTP üyelerine barınma imkanı sağlamakla suçlarken, Kabil yönetimi bu suçlamaları reddediyor. Sınır hattında artan saldırılar, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi derinleştiriyor.