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Evin temelini kazarken servet buldu

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Evin temelini kazarken servet buldu
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Hindistan’da aile evinin temelini kazmaya yardım eden 14 yaşındaki bir genç, toprağa gömülü bakır bir kabın içinde saklanmış altın ve bakır takılar keşfetti.

Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Lakkundi köyünde yaşayan 14 yaşındaki Prajwal Basavaraj Ritti, annesiyle birlikte ailece başlarını sokacakları yeni evin temelini kazıyordu. Çalışma sırasında küreğin sert bir metale çarpması üzerine toprağı eşeleyen çocuk, gömülü bir bakır kapla karşılaştı.

TOPRAKTAN ALTIN VE MÜCEVHERLER ÇIKTI

Kabın kapağı açıldığında altından adeta servet çıktı. Times of India’nın haberine göre yetkililerin yaptığı ilk tespitte, kabın içinden toplam ağırlığı yaklaşık 466 gramı bulan 22 parça altın ziynet eşyası çıkarıldı. İnci, mercan, safir ve çeşitli kıymetli taşlarla işlenmiş bilezik, yüzük, kolye ve küpelerin yanı sıra 634 gram ağırlığında bakır eserler de tespit edildi. Böylece çıkarılan tarihi buluntuların toplam kütlesi 1 kilogramın üstüne çıktı.

DEVLETE TESLİM ETTİLER

Prajwal, durumu hemen ailesine aktardı ve aile vakit kaybetmeden paha biçilemez parçaları yetkililere bildirdi. Koruma altına alınan buluntular detaylı inceleme için devlet hazinesine taşındı.

Genç Prajwal’ın bu dürüst tavrı kısa sürede çevredekilerin takdirini toplarken Karnataka yönetimi de aileye jest yapma kararı aldı. Eyalet yönetimi 26 Ocak 2026’da duyurduğu kararla, yeni evlerini inşa edebilmeleri adına aileye bir arsa ve 5 lakh rupi tutarında nakit destek sağlanacağını açıkladı.

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