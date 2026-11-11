3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir - Son Dakika
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3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir

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3\'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti\'ye geçebilir
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14 yorum

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Yüceer'in 17 Kasım'da AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de bulunduğu toplam 6 ismin AK Parti'ye geçebileceği iddia edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifasının ardından siyaset kulislerinde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Tekirdağ, Muğla ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu farklı belediyelerde görev yapan 6 ismin AK Parti'ye katılabileceği öne sürüldü. İddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, olası katılımlar için önümüzdeki hafta işaret edildi.

CANDAN YÜCEER İÇİN 17 KASIM TARİHİ VERİLDİ

CHP'den ayrıldıktan sonra Yeni Parti'ye katılan ve buradan da istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Daha önce Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım konuşulurken, gazeteci Hacı Yakışıklı yeni bir tarih ortaya attı. tv100 yayınında konuşan Yakışıklı, "Candan Yüceer’in istifasından yaklaşık bir hafta önce bu kararı aldığını öğrendim. Ancak bir kişi partisinden istifa etmeden bunu açıklamayı doğru bulmam. İstifasını bekliyordum, gerçekleşince kamuoyuyla paylaştım." ifadelerini kullandı. Yakışıklı, "Aldığım bilgilere göre Candan Yüceer, AK Parti’ye geçecek. 17 Kasım tarihi konuşuluyor ancak bu tarih değişebilir." dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN DE İDDİA VAR

Hacı Yakışıklı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de AK Parti'ye katılabileceğini ileri sürdü. Özdemir'in daha önce aralarında Muhittin Böcek'in yeğeni Cemil Böcek'in de bulunduğu 4 yöneticiyi görevden aldığı belirtilmişti.

MUĞLA VE 3 BELEDİYE DAHA LİSTEDE

A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Zafer Şahin ise biri büyükşehir olmak üzere 4 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılabileceğini iddia etti. Şahin, konuyla ilgili haber kaynağıyla görüştüğünü belirterek önümüzdeki hafta yapılacak AK Parti toplantısına işaret etti. Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında, sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba, grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." ifadelerini kullandı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN 6 İSİM

Gazetecilerin açıklamalarında adı geçen isimler şöyle:

- Candan Yüceer: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

- Ahmet Aras: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

- Büşra Özdemir: Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

- Saniye Caran: Korkuteli Belediye Başkanı

- Mesut Kocagöz: Kepez Belediye Başkanı

- İzzet Demircioğlu: Ayaş Belediye Başkanı

Söz konusu isimlerin AK Parti'ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların önümüzdeki günlerde netlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu.

Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdiBüyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi
Okurların en beğendiği yorum

“Belediye ve şehir geçmez, yönetimindeki iliksiz kemiksiz şahıslar geçer.”

Tüm yorumlar (14)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (14)

  • cemal köse cemal köse:
    Belediye ve şehir geçmez, yönetimindeki iliksiz kemiksiz şahıslar geçer. 21 6 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    fon olayından sonra hala nasıl akp ye geçebiliyorlar? bağımsız kalmak varken yada başka partiye geçmek varken neden akp? çok ama çok şüpheli 10 7
    İbrahim Özer İbrahim Özer:
    mecbur kalmışlardır 4 4
    Halis demir Halis demir:
    don olayından sonra kendilerini kurtarmak için geçiyorda olabilirler. 4 0
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Çöplü yaşamak kötüdür 2 0
  • ibrahimhantas ibrahimhantas:
    sıkıntı yok hepsi geçsin partiye diğer seçimde o geçenler o partide kalsada seçileceginimi sanıyor 8 7
    İbrahim Özer İbrahim Özer:
    seçilemeyexeği kesin 6 2
  • 8v6jprj59c 8v6jprj59c:
    hepsi yalan hiçbiri AKP’ye geçmez boşuna sevinmeyin. Defalarca adı geçen başkanlar açıklama yaptılar yine ahlaksızlar utanmadan saldırıyor yalan haberler uyduruyorlar 1 5 Yanıtla
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Hepsi geçse ne olur , oylar da geçmez ya... 2 1
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