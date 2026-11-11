Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var - Son Dakika
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Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var

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Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
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2 yorum

Transfer çalışmalarına hız veren Amedspor, dünya futbolunun yakından tanıdığı İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu gündemine aldı. Yeşil-kırmızılı yönetimin, kulüpsüz olduğu belirtilen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve kısa süre içerisinde temsilcileriyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Amedspor, transferde ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Diyarbakır temsilcisinin, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu transfer listesine aldığı iddia edildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

JADON SANCHO İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor'un hedefindeki isimlerden birinin Jadon Sancho olduğu öne sürüldü. Kulüpsüz durumda olduğu belirtilen 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun, yeşil-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği isimler arasında bulunduğu aktarıldı.

Amedspor yönetiminin, Sancho'nun temsilcileriyle kısa süre içerisinde ilk temasları kurmayı planladığı ifade edildi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yapılması beklenen görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var

MANCHESTER UNITED'DA FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Jadon Sancho, özellikle hücum hattındaki yetenekleriyle tanınıyor. İngiliz futbolcu, kanatlarda görev yapabilmesi ve hücum organizasyonlarına katkısıyla dikkat çekiyor.

Amedspor'un, Sancho gibi uluslararası alanda tanınan bir futbolcuyu kadrosuna katarak hem hücum gücünü artırmayı hem de kulübün bilinirliğine katkı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

GÖZLER İLK GÖRÜŞMEDE

Diyarbakır temsilcisinin İngiliz futbolcunun menajeriyle kısa süre içerisinde iletişime geçmesi bekleniyor. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yapıldığına veya oyuncuyla anlaşma sağlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Amedspor'un Jadon Sancho için atacağı adımlar ve İngiliz futbolcunun olası transfere yaklaşımı merakla bekleniyor.

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DünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mehmet cengiz mehmet cengiz:
    sonu hatayspor adanademirspor gibi olacak belli ki. 2 4 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    daha çok yıldız lazim 1 0 Yanıtla
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