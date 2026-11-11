Altında dengeler değişti! Fed\'den piyasaları sarsan mesaj

Küresel altın piyasalarında ABD kaynaklı gelişmelerin etkisi sürüyor. ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması ve Fed yetkililerinin daha sıkı para politikası uygulanabileceğine yönelik açıklamaları, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı. Ons altın önceki seansta yaklaşık yüzde 3 gerilerken, yeni işlem gününde 4 bin 50 dolar seviyesinin altında hareket etti.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, piyasalardaki faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Manşet enflasyon, eylül ayında kaydedilen yüzde 0,6'lık aylık artışın ardından ekimde yüzde 0,4'e geriledi. Ancak veri, ekonomistlerin yüzde 0,3'lük beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise üst üste üçüncü ay yüzde 0,3 seviyesinde kaldı. Piyasalarda çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 olması beklenirken, gerçekleşen rakam ABD ekonomisinde fiyat baskılarının devam ettiğini gösterdi.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık ayında para politikasının daha da sıkılaştırılmasını desteklediğini açıkladı. Waller, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde 50 baz puanlık faiz artırımını tercih edeceğini ifade etti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için daha güçlü adımlar atılması gerekebileceğine işaret etti. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 91'E YÜKSELDİ

Fed yetkililerinin açıklamaları ve enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında aralık ayına ilişkin beklentiler değişti. Önceki seansta yüzde 84 seviyesinde bulunan faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 91'e yükseldi.

ABD'de faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle Fed'in daha sıkı para politikası uygulayacağı beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın 11 Kasım Çarşamba gününe 4 bin 30 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 26 dolar, en yüksek 4 bin 52 dolar seviyesi görüldü. Aktarılan son verilere göre ons altın 4 bin 41 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın güne 6 bin 509 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 503 lira, en yüksek 6 bin 544 lira seviyelerini gördü. Aktarılan son verilere göre gram altın 6 bin 525 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Altın piyasasında önümüzdeki dönemde Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD'den gelecek ekonomik veriler belirleyici olacak. Özellikle aralık ayında yapılacak faiz toplantısına ilişkin beklentiler, ons altının yönü açısından önem taşıyor.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması, Fed'in daha agresif faiz artırımlarına yönelebileceği ihtimalini güçlendirirken, bu durumun altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürebileceği değerlendiriliyor.