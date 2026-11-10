Ev sahibinden akılalmaz tahliye gerekçesi! Gaz çıkardıkları için...

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan komedyenler S.E. Grummett ve Sam Kruger, ev sahipleriyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İki kiracının evden çıkarılmasına ilişkin tartışma, hava kalitesini ölçen bir cihazın verdiği sonuçlarla başladı.

EV SAHİBİ SİGARA İÇTİKLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Creepy Boys adıyla sahneye çıkan iki komedyen, iki katlı bir evin giriş ve bodrum katında yaşıyordu. Üst katta oturan ev sahibi ise iki yaşam alanının ortak havalandırma sistemini kullanması nedeniyle evinin hava kalitesinden endişe ediyordu.

Akciğer rahatsızlığı bulunan ev sahibi, kullandığı hava kalitesi ölçüm cihazında uçucu organik bileşiklerin (VOC) yüksek seviyelere çıktığını fark etti.

Bu durumun alt kattaki kiracıların evde sigara içmesinden kaynaklandığını düşünen ev sahibi, çifti uyardı. Ancak Grummett ve Kruger, evin içinde sigara içmediklerini belirterek suçlamayı reddetti.

S.E. Grummett ve Sam Kruger

SORUNUN KAYNAĞINI ARAŞTIRIRKEN ŞAŞIRTAN SONUCA ULAŞTILAR

Çift, cihazın neden yüksek değerler gösterdiğini anlamak için evdeki alışkanlıklarını değiştirmeye başladı.

Bir süre yemek pişirmeyi bırakan, kokulu ürünleri kullanmayan ve farklı ihtimalleri değerlendiren ikili, buna rağmen ölçümlerdeki yükselişin devam ettiğini belirtti.

Özellikle geceleri artan değerlerden şüphelenen çift, yaptıkları araştırmada cihazın insan nefesi ve diğer bedensel faaliyetlerden de etkilenebileceği bilgisine ulaştı.

"ÇOK FAZLA GAZ ÇIKARDIĞIMIZ İÇİN EVİMİZDEN ATILIYORUZ"

Grummett ve Kruger, hava kalitesi ölçümündeki yükselişin gaz çıkarmalarından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Hukuki masraflarını karşılamak amacıyla başlattıkları bağış kampanyasında ise yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattılar: "Çok fazla gaz çıkardığımız için haksız yere evimizden çıkarılıyoruz. Gerçekten. Bu bir şaka değil. Keşke şaka yapıyor olsaydık."

Çift, ev sahibinin sigara içtikleri yönündeki şüphesinin yanlış olduğunu savunurken, cihazın gaz çıkarmalarını algıladığından şüphelendiklerini ifade etti.

Ancak ölçümlerdeki yükselişin gerçekten gaz çıkarmadan kaynaklandığı bağımsız olarak doğrulanmadı.

S.E. Grummett ve Sam Kruger

EV SAHİBİ TAHLİYE BİLDİRİMİ GÖNDERDİ

Taraflar arasındaki anlaşmazlık büyürken ev sahibi, kiracılara tahliye bildirimi gönderdi.

Resmi bildirimde tahliye gerekçesi olarak aşırı gaz çıkarılması değil, ev sahibinin binanın tamamını kişisel kullanımına almak istemesi gösterildi.

Grummett ve Kruger ise bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığını, ev sahibiyle yaşadıkları anlaşmazlık ve kiracı haklarını savunmaları nedeniyle evden çıkarılmak istendiklerini öne sürdü.

KARAR BEKLENİYOR

Anlaşmazlık, 29 Ekim'de Ontario Ev Sahibi ve Kiracı Kurulunun önüne taşındı.

Ev sahibi, hava kalitesi ölçümlerini dosyaya sunarken çift, tahliye talebinin haksız olduğunu savundu.

Henüz karar açıklanmazken iki komedyen, hukuki masraflarını karşılamak amacıyla internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Çiftin başına gelen sıra dışı olay uluslararası basında geniş yer buldu.