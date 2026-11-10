Malatya Darende\'de hafif ticari araç çapa motoruna çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Malatya -Kayseri Darende-Gürün karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürün istikametinden gelen Emin K. yönetimindeki 72 ACT 355 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Cevdet Kurnaz idaresindeki çapa motoruna arkadan çarptı. Kazada araçlar yol kenarına savrulurken hafif ticari aracın sürücüsü ile çapa motorunda yolcu olarak bulunan Döndü Kurnaz yaralandı, çapa motoru sürücüsü Cevdet Kurnaz ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 69 yaşındaki Döndü Kurnaz da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.