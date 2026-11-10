SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi

Ocak 2027'de emekli maaşlarına yapılacak zam merakla beklenirken SGK Uzmanı Murat Bal, Haberler.com'da Melisa Yaşar'ın sorularını yanıtladı. En düşük emekli maaşına ilişkin tahminini paylaşan Bal, hükümetin farklı zam senaryoları üzerinde çalıştığını ve henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmadığını belirtti.

"BENİM DE TAHMİNİM 30 BİN LİRA SEVİYESİNDE OLUŞACAK"

En düşük emekli maaşının 30 bin liranın üzerine çıkıp çıkmayacağı sorusunu yanıtlayan Bal, mevcut bütçe imkânlarına dikkat çekti.

Bal, "Benim temennim bu yönde, en az 40 bin lira olması gerekiyor. Ama şu anki bütçe, eğer SGK bütçesine bir ek kaynak konulmazsa benim de tahminim 30 bin lira seviyesinde oluşacak" dedi.

Bal, SGK bütçesindeki yaklaşık 750 milyar liralık artışın emekli maaşlarına yansımasının önemine değinerek bu tutar üzerinden yaptığı hesaplamada kişi başına yaklaşık 4 bin liralık ek artış ihtimalinin ortaya çıktığını ifade etti.

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15 BİN LİRALIK SEYYANEN ZAM İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Emeklilere 10 bin ila 15 bin lira arasında seyyanen zam yapılabileceği yönündeki beklentileri de değerlendiren Bal, mevcut bütçe koşullarında 15 bin liralık artışı gerçekçi bulmadığını söyledi.

Bal, "Ben 15 bin lira seyyanen zammı da hayal olarak görüyorum şu anda" ifadelerini kullandı.

Böyle bir artışın yıllık maliyetinin yaklaşık 2 trilyon liraya ulaşabileceğini belirten Bal, yüksek tutarlı bir seyyanen zam için ek kaynak oluşturulması gerektiğini vurguladı.

EMEKLİYE HEM SEYYANEN ZAM HEM REFAH PAYI MI?

Ocak ayında uygulanabilecek zam formüllerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bal, seyyanen artış ile yüzdelik zammın birlikte uygulanabileceğini öne sürdü.

Bütün emeklilere eşit tutarda seyyanen zam verilmesinin ardından maaşlara yüzdelik artış yapılabileceğini belirten Bal, bu konuda farklı senaryoların değerlendirildiğini söyledi.

Bal, "İkisi de bütçe olanakları çerçevesinde belli oranda dağıtılacak gibi gözüküyor" dedi.

YÜKSEK PRİM ÖDEYEN EMEKLİLERE DAHA FAZLA ZAM YAPILABİLİR

Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğe de değinen Bal, 3 bin 600 gün prim ödeyen bir emekli ile 9 bin gün prim ödeyen bir emeklinin aynı taban aylığı alabilmesini eleştirdi.

Prim ödeme gün sayısına göre farklı maaş artışlarının gündeme gelebileceğini belirten Bal, "Yüksek prim günü olan vatandaşlarımızın emekli maaşları biraz daha artacak gibi gözüküyor eğer bu çalışma yürürlüğe girerse" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN LİRA OLMALI"

En düşük emekli maaşının açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini savunan Bal, emeklilerin mevcut alım gücünün yetersiz kaldığını söyledi.

En düşük aylığın en az 40 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade eden Bal, bunun kendi temennisi olduğunu, bütçe imkânlarına dayalı tahmininin ise 30 bin lira seviyesinde bulunduğunu vurguladı.