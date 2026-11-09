Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi - Son Dakika
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Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi

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Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi
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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrilirken, emekli zamlarına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sendikalar ve bürokrasiye dayandırılan iddiaya göre, yeni düzenlemede alt sınırın 33 bin ile 35 bin TL arasında olabileceği belirtildi.

Emekli maaşlarına ilişkin yeni düzenleme beklentisi sürerken, dikkat çeken bir kulis iddiası ortaya atıldı. En düşük emekli aylığının 33 bin ile 35 bin TL arasında olabileceği iddiası, ocak zammı öncesinde beklentiyi arttırdı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 33 BİN İLE 35 BİN TL İDDİASI  

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, emekli maaşlarına yönelik hazırlıklarla ilgili edindiği bilgileri aktardı. Burhan, sendikalar ve bürokrasiyle yaptığı görüşmelerin ardından yeni düzenlemede dikkat çekici rakamların değerlendirildiğini öne sürdü. Burhan'ın açıklamasındaki en önemli ayrıntı, 33 bin ile 35 bin TL arasında olabileceğini söylediği alt sınır oldu. Bu rakamın hayata geçirilmesi halinde emeklilerin gelirlerine yönelik önemli bir değişiklik yaşanacak. 

SİNAN BURHAN: EN DÜŞÜK 33 BİN TL

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin iddiasını şu sözlerle anlattı: "Bunun dışında kişisel kaynaklarımdan, sendikalar ve bürokrasiyle görüşmelerimden edindiğim bilgi; yeni düzenlemeyle en alt sınırın 33.000 TL ile 35.000 TL arasında olacağı yönünde. En düşük 33.000 TL, üstünün de çok kuvvetli bir oranda görüleceğini söyleyebilirim."

BAKAN IŞIKHAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan geçtiğimiz günlerde Mardin'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirmişti.  

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SON DAKİKA: Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi - Son Dakika
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