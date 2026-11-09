İzmir\'deki fabrika patlamasında can kaybı 17

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada bilanço bir kez daha ağırlaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, durumu ağır olan işçilerden birinin daha hayatını kaybettiğini, can kaybının 17'ye yükseldiğini belirtti. Memişoğlu şu ifadeleri kullandı: "İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

"PATLAMA PLANLI BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ"

HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

"DÜŞEN MALZEMELER DOĞAL GAZ HATTINA ÇARPIYOR"

Öte yandan; olayla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, vardiyada daha az işçi olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Elban, şunları kaydetti:

"Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca o an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

Öte yandan son duruma ilişkin bilgileri paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şunları kaydetti:

"Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca bir üretim de yok. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada altı kişi gözaltına alındı.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit hastanede tedavi gören, taburcu edilen ve başka hastanelere sevk edilen yaralıların isimlerini açıkladı. Başhekim Koçyiğit, patlamada yaralananlardan Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi'nin İzmir Şehir Hastanesine, Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Koçyiğit, Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun'un tedavilerine Aliağa Devlet Hastanesinde devam edildiğini ve hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu ifade etti.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, ilçedeki fabrika patlamasına ilişkin yayın yasağı kararı verdi. Soruşturma bitene kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorum yasaklandı; hakimlik bu paylaşımların yanlış bilgilendirmeye ve soruşturmayı engellemeye yol açtığını belirtti.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlar Işıkhan, Bayraktar ve Memişoğlu, demir çelik fabrikasında inceleme yaptı.