40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı - Son Dakika
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40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı

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40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL\'lik servet çıktı
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**ABD'de yaşlı bir kadının evindeki dolapta yaklaşık 40 yıldır saklanan ahşap kutudan milyonlarca dolar değerinde tablo çıktı. Kürk mantoların arkasında bulunan eserin, ünlü ressam Georgia O'Keeffe'nin kayıp tablolarından biri olduğu belirlendi. 1963 yılında 3 bin 800 dolara satın alınan tablonun, 17 Kasım'da düzenlenecek müzayedede 3 milyon dolara (yaklaşık 150 milyon TL) satılması bekleniyor.**

ABD'nin New York kentinde bir kadının teyzesine ait eşyaları düzenlemesi, sanat dünyasında dikkat çeken bir keşifle sonuçlandı. Manhattan'ın East Village semtindeki apartman dairesinde yıllardır açılmayan ahşap kutudan çıkan tablonun, Amerikalı ressam Georgia O'Keeffe'ye ait olduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK KORKUSUYLA 40 YIL BOYUNCA DOLAPTA SAKLAMIŞ

Betsy isimli kadın, yaşlı teyzesinin evindeki eşyaları düzenlemesine yardım ettiği sırada kürk mantoların arkasına gizlenmiş ahşap kutuda değerli bir tablo bulunduğunu fark etti.

Tablo, 1960'lı yıllarda sahibine annesi tarafından mezuniyet hediyesi olarak verilmiş ve uzun süre evin duvarında asılı kalmıştı. Ancak 1980'li yıllarda eve gelen bir misafirin tabloya gösterdiği yoğun ilgi, sahibini hırsızlık konusunda endişelendirdi. Bunun üzerine tablo orijinal kutusuna yerleştirilerek dolaba kaldırıldı ve yaklaşık 40 yıl boyunca gün yüzüne çıkarılmadı.

ORİJİNALLİĞİ DOĞRULANDI

Kutudan çıkan tablonun, Georgia O'Keeffe'nin 1930 yılında yaptığı "Near Abiquiu, New Mexico I" adlı eser olduğu belirlendi. Yaklaşık 25'e 61 santimetre boyutlarındaki tabloda, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Lobo Peak Dağı tasvir ediliyor. Sanat uzmanlarının incelemeleri sonucunda eserin orijinalliği doğrulandı. Tablonun daha önce yalnızca 1931 yılında çekilmiş bir fotoğrafı ve ressamın eser kataloğundaki kaydı biliniyordu.

40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı
Near Abiquiu, New Mexico I

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Eserin geçmişine ilişkin araştırmalarda, 15 Nisan 1963 tarihinde New York'taki Downtown Gallery'den 3 bin 800 dolara satın alındığı tespit edildi. Aradan geçen 63 yılın ardından tabloya yaklaşık 3 milyon dolar değer biçildi. Bu rakam, yaklaşık 150 milyon TL'ye karşılık geliyor.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan eser, 17 Kasım 2026'da Christie's müzayede evinin New York'ta düzenleyeceği açık artırmada satışa sunulacak. Tablo, müzayede öncesinde 7-17 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere ücretsiz olarak sergilenecek.

Öte yandan eserin sahibi olan yaşlı kadının, tablonun yeniden bulunmasından kısa süre sonra 98 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Amerika Birleşik DevletleriNew YorkRessamGüncelSanatDünyaSon Dakika

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