Bruce Willis\'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, ünlü oyuncunun hastalıkla mücadelesinin boyutlarını gözler önüne serdi. Frontotemporal demans teşhisi bulunan Hollywood yıldızının günlük yaşamı büyük ölçüde değişirken, bakım masraflarının aylık 30 bin doları aştığı öne sürüldü.

BRUCE WİLLİS'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ ÜZÜCÜ İDDİA

"Zor Ölüm" ve "Altıncı His" filmleriyle dünya çapında ün kazanan Bruce Willis, 2022 yılında afazi teşhisi konulmasının ardından oyunculuk kariyerini sonlandırdı. Ailesi, Şubat 2023'te ünlü oyuncuya frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğunu açıkladı. Beynin dil, davranış ve kişilikle ilişkili bölgelerini etkileyen hastalıkla mücadele eden Willis'in son durumuna ilişkin Daily Mail'e konuşan bir kaynak, oyuncunun zihinsel yetilerinde ciddi değişimler yaşandığını ileri sürdü. Kaynak, Willis'in çevresinde olup bitenleri eskisi gibi değerlendiremediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: “Hayatının farklı olduğunu biliyor ama bu farkın o kadar büyük olduğunu düşünmüyor. Bu konuda konuşmuyor, pek şikayet de etmiyor. Bir şeylerin yolunda olmadığını hissediyor ama durumu tam olarak kavrayamıyor.”

BAKIMI İÇİN HER AY 30 BİN DOLARDAN FAZLA HARCANIYOR

Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe ailesinin yaşam düzeninde de önemli değişiklikler yapıldı. Eşi Emma Heming Willis, geçtiğimiz yıl oyuncunun aile evine yakın, tek katlı başka bir eve taşındığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun yeni evinde günün 24 saati profesyonel bakım aldığı belirtilirken, bu hizmetin maliyetine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Willis'in bakım giderleri aylık 30 bin doları aşıyor. Bu tutar, yıllık hesaplandığında 360 bin doların üzerinde bir harcamaya karşılık geliyor. Sağlık sigortasının masrafların büyük bölümünü karşılamadığını iddia eden kaynak, yaklaşık 250 milyon dolar olduğu tahmin edilen servetinin oyuncunun bakım sürecinde önemli bir güvence sağladığını belirtti. Emma Heming Willis ise eşinin ayrı bir evde bakım almasına yönelik kararın ardından ilişkilerine yeniden odaklanabildiğini şu sözlerle anlatmıştı: “Sonunda yeniden onun eşi olabildim. Bu çok değerli bir hediye.”

HOLLYWOOD'DAKİ ARKADAŞLARI ONU UNUTTU MU?

Bruce Willis'in sağlık mücadelesi sürerken, bir dönem yakın çevresinde bulunan ünlü isimlerle ilişkisine dair de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Willis'in Hollywood'daki arkadaşlarının eskisi kadar sık ziyarete gelmediğini ileri sürdü. Oyuncunun çalışma hayatından uzaklaşmasıyla bazı dostluklarının zayıfladığını savunan kaynak, şu ifadeleri kullandı: “Bu sektör böyle. Çalışmayı bıraktığınızda o gösterişli arkadaşlarınız sizi unutuyor. Bu şehirde A sınıfı yıldızlar artık 'Bruce da kim?' diyor.”