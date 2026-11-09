Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok - Son Dakika
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Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok

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Dubai\'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
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Dubai\'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
Haber Videosu

Liglere verilen ara sonrası Real Madridli futbolcu Vinicius Junior, soluğu Dubai'de aldı. Sıcaktan bunalan Brezilyalı oyuncunun yanındaki görevlilerin kendisine gölge etmesi için şemsiye ile serinletmesi için vantilatör tuttuğu görüldü.

Milli arayı fırsat bilen Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, tatil tercihlerini sıcak havalarıyla bilinen Dubai’den yana kullandı. Yıldız futbolcunun çöl sıcağında serinlemek için başvurduğu yöntemler ise ilginç görüntülere sahne oldu.

SERİNLEMEK İÇİN VANTİLATÖRLE GEZDİ

Çöl sıcağından bunalan 26 yaşındaki hücum oyuncusu için sokakta adeta özel bir "serinletme ekibi" görev yaptı. Yanındaki görevlilerin Vinicius Junior'ı güneşten korumak için tepesinde şemsiye tuttuğu, bir diğer görevlinin ise vantilatörle serinletmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

Saha içindeki sürati ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı yıldızın tatildeki bu lüks serinleme anları, kısa süre içerisinde dikkat çekti. 

Vinicius JuniorReal MadridMagazinFutbolDubaiSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Korumaları güneş ve sıcaktan koruyorlar. 1 0
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SON DAKİKA: Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok - Son Dakika
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