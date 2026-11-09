Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı - Son Dakika
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Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı

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Bakan Göktaş\'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
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9 yorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlama çalışmaları kapsamında kendisine gönderilen dikkat çekici bir mesajı açıkladı. Bir çocuğun "Sen kimsin, benim sosyal medyamı yasaklıyorsun? Benim babam savcı!" sözleriyle tepki gösterdiğini aktaran Göktaş, yaşanan örnek üzerinden akran zorbalığına dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin değerlendirmesinde kendisine gönderilen bir mesajı gündeme getirdi. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalara tepki gösteren bir çocuğun kullandığı ifadeleri aktaran Göktaş, mesajı akran zorbalığı konusuyla ilişkilendirdi.

"SEN KİMSİN, BENİM SOSYAL MEDYAMI YASAKLIYORSUN?"

Gazeteci Adem Metan'ın yayınına konuk olan Bakan Göktaş, kendisine ulaşan mesajda bir çocuğun sosyal medya kısıtlamasına karşı çıkarak "Sen kimsin, benim sosyal medyamı yasaklıyorsun? Benim babam savcı!" ifadelerini kullandığını söyledi.

AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Göktaş, söz konusu mesajı paylaşarak çocuklar arasındaki akran zorbalığına dikkat çekti. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme tartışmaları sürerken aktarılan bu örnek, kısıtlamalara yönelik tepkilerin de gündeme gelmesine neden oldu.

Okurların en beğendiği yorum

“bir savcının oğlu bakana bunu söyleyebiliyorsa bu çocuğun arkadaşlarının vay haline evladı buysa babasını çevresine vatandaşın vay haline ülke ne hale geldi”

Tüm yorumlar (9)
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıMahinur Özdemir GöktaşSosyal MedyaKısıtlamaGüncelGündemMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (9)

  • aykut.mcse aykut.mcse:
    25 yılın özetini küçücük velet koskoca bakana anlatmış: %100 hak, 0 sorumluluk. Çocuğun yaptığının savunulacak hiçbir yanı yok elbette, ama bu neslin bu hale gelmesinin sorumlusu da bunlar. 14 8
    Ali Başer Ali Başer:
    Evet, tam olarak öyle! 0 0
  • Emre Oğuz Emre Oğuz:
    bir savcının oğlu bakana bunu söyleyebiliyorsa bu çocuğun arkadaşlarının vay haline evladı buysa babasını çevresine vatandaşın vay haline ülke ne hale geldi 16 0 Yanıtla
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    hep turban hep magduriyet hep ama 6 5 Yanıtla
  • Muharrem Güreli Muharrem Güreli:
    Savcı ve hakimler için yazılacak çok şey varda Silivri soğuk 1 0
  • GR2N SP8R GR2N SP8R:
    böyle ucuz şirinliklere gerek yok 0 1 Yanıtla
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