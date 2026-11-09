Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı - Son Dakika
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Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

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Galatasaray\'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
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3 yorum

Galatasaray'da beklentileri karşılayamadığı için yolların ayrıldığı Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien'de adeta yeniden doğdu. Avusturya ekibinde çıktığı 19 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, tam 5 yıl aradan sonra Avusturya A Milli Takımı'na davet edildi.

Galatasaray'da istediği performansı ortaya koyamayan ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Türkiye'deki döneminde beklentilerin uzağında kalan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, eski takımına dönüşünün ardından gösterdiği performansla yeniden milli takım kadrosuna girmeyi başardı.

Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

RAPID WIEN'DE ADETA YENİDEN DOĞDU

Galatasaray macerasının ardından Avusturya'ya dönen Yusuf Demir, Rapid Wien formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Avusturya Bundesliga'da çıktığı 19 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırırken takım arkadaşlarına da 8 gol pası verdi.

Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

Toplam 15 gole doğrudan katkı sağlayan Demir, böylece Galatasaray'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından kariyerinde yeniden çıkış yakaladı.

5 YIL SONRA MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Yusuf Demir'in Rapid Wien'deki performansı, Avusturya A Milli Takımı yetkililerinin de gözünden kaçmadı. Genç futbolcu, tam 5 yıl aradan sonra yeniden milli takım kadrosuna davet edildi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Demir, kariyerinde önemli bir geri dönüşe imza attı.

Yusuf DemirGalatasarayRapid WienAvusturyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • maximusti35 maximusti35:
    küçük takımın vasat oyuncusu 0 0 Yanıtla
  • Aydın Karameşe Aydın Karameşe:
    Okan hocanın bir genç futbolcuya şanş verdiğini veya yetiştirdiğini gören varsa haber versin 0 0 Yanıtla
    Okur 8868 Okur 8868:
    Bu kazmaya çok şans verdi.Küçük takim topçusu bu.. 0 0
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı - Son Dakika
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