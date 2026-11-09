Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Adana\'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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5 yorum
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Adana\'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Adana'da meydana gelen deprem, bölgede paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15.28'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 

DEPREMİN DERİNLİĞİ BELLİ OLDU

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Merkez üssü Kozan olarak açıklanan deprem, Adana ve çevresinde hissedildi.

Depremin ardından herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Okurların en beğendiği yorum

“10 yıl Emeklinin Tüik vasıtasıyla çalınan maaş farkının,faiziyle yıllara göre hesaplanip emekliye iade O edilmesini talep ediyoruz”

Tüm yorumlar (5)
DepremGüncelKozanAdanaAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • Azra Engin Azra Engin:
    10 yıl Emeklinin Tüik vasıtasıyla çalınan maaş farkının,faiziyle yıllara göre hesaplanip emekliye iade O edilmesini talep ediyoruz 6 2 Yanıtla
    Osman Kaan Osman Kaan:
    memura uygulanan seyyanen zam emekli memura uygulanmadı , yasada hak verilen hükümet tarafından cignendi 2 0
    pqmfktcmrh pqmfktcmrh:
    he tamam 0 1
  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Geçmiş olsun Adana, inşaAllah üzücü bir durum yoktur. 3 0 Yanıtla
  • SEZAİ KUŞ SEZAİ KUŞ:
    Çok vefakar düzenli olarak ülkemizi sallıyor. 1 0
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SON DAKİKA: Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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