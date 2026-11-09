Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti - Son Dakika
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Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

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Arda Güler\'den İstanbul\'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
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2 yorum

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İstanbul'da Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Milli yıldız, ziyaret sırasında Real Madrid formasını hediye ederken kurumdan da genç futbolcuya teşekkür mesajı geldi.

İspanyol devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretle dikkat çekti. Milli futbolcu, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek kurum yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda Güler'in Real Madrid formasını hediye ettiği görüldü.

REAL MADRID FORMASINI HEDİYE ETTİ

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Arda Güler, kurum yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli yıldızın hediye ettiği Real Madrid formasıyla poz verdiği anlar da görüntülendi.

ARDA GÜLER'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Okurların en beğendiği yorum

“inşallah değişmez huyu suyu adam gibi adam maşallah”

Tüm yorumlar (2)
Real MadridArda GülerAtaşehirİstanbulHediyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Yenal Yildirim Yenal Yildirim:
    inşallah değişmez huyu suyu adam gibi adam maşallah 7 3 Yanıtla
  • ahmet demir ahmet demir:
    maaşallah üpersin gençlere örneksin 0 0 Yanıtla
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