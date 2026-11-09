Arda Güler\'den İstanbul\'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

İspanyol devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretle dikkat çekti. Milli futbolcu, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek kurum yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda Güler'in Real Madrid formasını hediye ettiği görüldü.

REAL MADRID FORMASINI HEDİYE ETTİ

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Arda Güler, kurum yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli yıldızın hediye ettiği Real Madrid formasıyla poz verdiği anlar da görüntülendi.

ARDA GÜLER'E TEŞEKKÜR ETTİLER