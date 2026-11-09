Kaş'ta anne ve babasını vurup intihar eden kişiyle birlikte 3 kişi öldü - Son Dakika
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Kaş'ta anne ve babasını vurup intihar eden kişiyle birlikte 3 kişi öldü

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Kaş'ın Ova Mahallesi'nde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle anne ve babasına silahla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu. Olayda baba ve saldırgan olay yerinde öldü; hastaneye kaldırılan ağır yaralı anne kurtarılamadı, jandarma incelemeyi sürdürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde anne ve babasını silahla öldüren kişi intihar etti.

Ova Mahallesi'nde İbrahim K. henüz bilinmeyen nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K'ye silahla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İbrahim K. ile Nasuh K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
Jandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kaş'ta anne ve babasını vurup intihar eden kişiyle birlikte 3 kişi öldü - Son Dakika
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