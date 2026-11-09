Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesindeki ailevi durumuna ilişkin sözleri dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya, savunmasının sonunda çocuklarının durumunu anlatarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"ÇOCUĞUM AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİRDİ"

İki çocuğu bulunduğunu belirten Kaya, çocuklarından birinin kısa süre önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi. Küçük bir kızının da olduğunu dile getiren eski bakan, ailevi durumunun dikkate alınmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Benim 2 çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur, küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim."

SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Kaya, hakimlikteki savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu. Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddialarını da reddeden Kaya, borsa yatırımlarına ilişkin işlemlerini anlattı.

Ancak hakimlik, dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve Tera Grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmetti. Delillerin henüz tamamının toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.