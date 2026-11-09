Aziz Yıldırım\'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Çorum deplasmanında ortaya çıkan görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin U19 takımının maçını tribünde tek başına takip eden Yıldırım'ın düşünceli hali, taraftarlar arasında üzüntüyle karşılandı. Tecrübeli başkanın o anları, karşılaşmanın önüne geçti.
Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde oynanan U19 maçında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. İki kulübün genç takımlarının karşı karşıya geldiği ve sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünden takip etti. Ancak Yıldırım'ın karşılaşmayı tek başına izlediği anlar, maçın sonucundan daha fazla dikkat çekti.
AZİZ YILDIRIM'IN O HALİ TARAFTARLARI ÜZDÜ
Tribünde tek başına oturan ve düşünceli olduğu görülen Aziz Yıldırım'ın görüntüsü, bazı Fenerbahçe taraftarlarını duygulandırdı. Yıldırım'ın sessizce karşılaşmayı takip ettiği anlar dikkat çekerken, sarı-lacivertli kulübün başkanının bu görüntüsü üzerine üzüntü içeren yorumlar yapıldığı belirtildi.
GENÇ FUTBOLCULARI YALNIZ BIRAKMADI
Aziz Yıldırım, Çorum deplasmanında yalnızca A takımın karşılaşmasını değil, U19 takımının mücadelesini de yerinden takip etti. Genç futbolcuların 1-0'lık galibiyetine tribünden tanıklık eden Yıldırım, maçın ardından Fenerbahçe'nin Süper Lig karşılaşmasını izlemek üzere Çorum Şehir Stadı'na geçti.
FENERBAHÇE ÇORUM'DAN 5 GOLLE DÖNDÜ
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ederek yeni döneme farklı bir galibiyetle başladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer gol atarken, Oğuz Aydın da bir kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.
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