Aziz Yıldırım\'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde oynanan U19 maçında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. İki kulübün genç takımlarının karşı karşıya geldiği ve sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünden takip etti. Ancak Yıldırım'ın karşılaşmayı tek başına izlediği anlar, maçın sonucundan daha fazla dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM'IN O HALİ TARAFTARLARI ÜZDÜ

Tribünde tek başına oturan ve düşünceli olduğu görülen Aziz Yıldırım'ın görüntüsü, bazı Fenerbahçe taraftarlarını duygulandırdı. Yıldırım'ın sessizce karşılaşmayı takip ettiği anlar dikkat çekerken, sarı-lacivertli kulübün başkanının bu görüntüsü üzerine üzüntü içeren yorumlar yapıldığı belirtildi.

GENÇ FUTBOLCULARI YALNIZ BIRAKMADI

Aziz Yıldırım, Çorum deplasmanında yalnızca A takımın karşılaşmasını değil, U19 takımının mücadelesini de yerinden takip etti. Genç futbolcuların 1-0'lık galibiyetine tribünden tanıklık eden Yıldırım, maçın ardından Fenerbahçe'nin Süper Lig karşılaşmasını izlemek üzere Çorum Şehir Stadı'na geçti.

FENERBAHÇE ÇORUM'DAN 5 GOLLE DÖNDÜ

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ederek yeni döneme farklı bir galibiyetle başladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer gol atarken, Oğuz Aydın da bir kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.